Tras anunciar que este sería su último año con cabello a raíz de las quimioterapias, Anahí de Cárdenas, a través de su cuenta de Instagram, publicó un video donde se rapó el cabello no sin antes agradecer a todas las personas que han estado con ella en este duro momento debido al cáncer de mama que padece.

“Probablemente sea mi última foto con pelo de este año. Ya se me había empezado a caer hace unos días, pero hoy empezó a caerse realmente. Tuve cita con el doctor ayer y me dijo que de este fin no pasaba”, había escrito la actriz antes de publicar las imágenes rapándose.

Aunque Anahí de Cárdenas mencionó que se raparía el cabello el lunes, la artista decidió hacerlo este domingo con un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Siendo éste, el último #desayunojaponés del año, quiero compartir con ustedes esta parte de mi proceso, no solo para, de alguna manera, poner mi granito de arena a la causa, si no también para mí. Ya hablé de tomar al toro por las astas, así que fiel a mi palabra, aquí vamos, empezando a domar a la bestia. ¡Buen fin y feliz año!”, escribió.

En el video la actriz comenzó rapándose el cabello, sin embargo, en algún momento se quedó sin batería, algo que lo tomó con mucho humor. Finalmente, logró su cometido, culminando con un “bienvenido 2020”.