Si hubo una historia que amor que cautivó a millones de televidentes este 2021 y fue un éxito desde su estreno, es ‘Luz de Luna’. León (André Silva) y Luna y Alma (Vanessa Silva) entraron a nuestros hogares para contarnos que la vida siempre tiene sinsabores, pero al final triunfan el amor y la verdad. Los protagonistas en medio de las grabaciones de los últimos capítulos y los ensayos de su concierto virtual, este sábado 8 de enero, se dieron tiempo para agradecer por el éxito al público.

Vanessa, la gente se enganchó desde el inicio con la historia de amor de León y Luna.

Eso es excelente y ahora no soy Luna, soy Alma y ahí se está dando la historia de amor entre ellos dos y, obviamente, la gente tiene la ilusión de verlos juntos. Es muy lindo ver cómo comentan, les ilusiona ver a León y Alma, en este caso, juntos.

Este es tu primer protagónico...

Sí y ha sido una grata sorpresa. Siempre existe el miedo de encontrarte con un público nuevo, que no te conoce, pero la verdad ha sido maravilloso y me han recibido con todo el amor, con toda la receptividad, así que muy contenta y agradecida con toda la gente en Perú. También ver a la protagonista morir no es normal y creo que eso ha enganchado a la gente, porque si Luna no moría todo hubiese llegado a su fin en dos capítulos.

Ese fue uno los ingredientes del éxito de ‘Luz de Luna’...

Sí, pero también el amor que le ponemos todos, la entrega que tenemos en este proyecto y que creemos mucho en la historia. Le estamos poniendo el corazón, está quedando muy lindo eso y se nota en pantalla.

Ya se anunció una segunda temporada…

A nosotros todavía no nos han dicho nada, pero qué lindo y chévere. Si existe una segunda parte es gracias a toda la gente que apoya la novela.

¿Qué se siente estar en una de las producciones de mayor sintonía?

Genial. Siempre esperas estar es un proyecto muy exitoso, te da miedo que de pronto no sea así, por fortuna puedo decir que mi primer protagónico fue un proyecto exitosísimo.

Como se dice, arriesgaste y ganaste.

Totalmente, así se juega en la vida.

André Silva y Vanessa Silva, protagonistas de 'Luz de Luna', brindan por el éxito de la novela

ANDRÉ SILVA

André, ¿cuál es tu balance del año que termina?

Ha sido un año de mucho aprendizaje. He recibido mucho cariño, no solo de parte de mi familia, sino también de todo el público que nos ha seguido en esta locura llamada ‘Luz de Luna’. Y digo aprendizaje porque han sido muchos retos que se me han planteado con este personaje.

León será uno de tus personajes más queridos…

Sin duda, entra a una lista privilegiada de personajes que uno quiere, respeta y admira por todo el empuje que tiene, por la dedicación, la disciplina, el amor por su familia y trabajar tanto por cumplir sus sueños.

Desde su estreno lideraron la sintonía...

Es una sensación de alegría principalmente. Había muchos temores al inicio porque no sabíamos cómo esto iba funcionar. Sabíamos que de alguna manera iba a gustar, pero nunca nos imaginamos la envergadura de este proyecto. Realmente tenemos el corazón lleno de felicidad y agradecido sobre todo con el público que nos ha mostrado su respaldo desde el día uno. Desde el estreno somos el programa más visto a nivel nacional, todo el 2021, y eso me emociona y me hace sentir orgulloso del gran equipo al cual pertenezco que es Del Barrio Producciones.

¿Se puede decir que cierras el 2021 con broche de oro?

El 2021 lo cerramos bien, con mucha alegría, con una satisfacción de haber hecho las cosas bien, y de haber llevado también a los hogares peruanos un claro mensaje de unión, de amor y de recordar a las personas que ya no están, pero también valorar a las personas que tenemos a nuestro lado.

¿Qué mensaje le darías al público que los siguió durante este año?

Que los sueños se tienen que cumplir y los responsables de que esos sueños se cumplan somos nosotros mismos, pero tenemos que trabajar duro, ir derecho por la vida sin hacerle daño a nadie y siempre poniendo la palabra amor por delante en todas las cosas. Amor por las cosas que uno quiere hacer, amor por las cosas que uno desea al otro, y creo que finalmente el destino se confabula para que de alguna manera te vaya bien.

