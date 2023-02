La actriz Andrea Alvarado contó que su personaje dejó de ser la mala de la novela para convertirse en compinche de ‘Maricucha’. Además, afirma que al público le gusta la pareja de Rosmery y Doménico (Stefano Meier) y le dicen que se quede con el ‘Rulitos’.

“Mi personaje ha dado un giro. Rosmery se ha vuelto como la compinche de Maricucha, es más buenita, más amiga de Maricucha y se meten en cada problema”, señaló.

Me imagino que te diviertes mucho con ese personaje...

Sí. Las grabaciones son muy divertidas, siempre estamos jugando con Paty (Patricia Barreto), grabando nuevas cosas. Además, con este giro que ha dado el personaje me divierto más, porque es más complejo y ya no es la mala de la historia.

¿Te identificas en algo con Rossmery?

Creo que nos parecemos en que no se queda callada, dice lo que piensa. Además, es impulsiva, defiende lo suyo.

¿Hay muy buena ‘química’ con Patricia?

Trabajar con Paty era algo que deseaba y ahora me veo ahí aprendiendo un montón, jugando. No voy a mentir porque todos los días aprendo un montón. Las escenas que más me gusta grabar son las que hago con Paty porque no puedo parar de reírme.

¿Qué te dice la gente en la calle?

Me molestan mucho con lo de ‘rulitos’ (con Doménico), se les ha quedado el amor que se ha logrado, que parecía imposible. Al inicio me decían que era muy mala porque me metía con Maricucha, pero ahora se transformó y la gente ve otra parte de su personalidad.

¿Cómo te llevas con Stefano Meier (Doménico)?

Bien, nos hemos vuelto amigos. Obviamente tuvimos que conversar y conocernos para hacer nuestros roles. Las escenas con él son más románticas, de amor, apoyo, compañerismo, diría que con él mi actuación es un poco más íntima. En cambio, con Maricucha es más como un juego.

A la gente le gusta la parejita.

Sí, bastante y me dicen que me quede con el ‘rulitos’. La historia de amor ha gustado bastante.

¿ Cómo has tomado el éxito de Maricucha 2?

Yo he trabajado en teatro mucho tiempo y he hecho algunas series también, sobre todo, infantiles. Pero algo tan masivo como las telenovelas es diferente y nuevo. Me sorprende cuando estoy en la calle, voy a comprar y la gente habla de mi personaje.

