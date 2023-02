En el corazón de Jesús María, quizás el distrito con menos tráfico de Lima, se levanta erguida y de manera acogedora ‘La Casa del Amor’. Es el centro terapéutico creado por Andrea Llosa, el personaje al que vamos a entrevistar. La conductora de los programas ‘Andrea’ y ‘Nunca más’, que se transmiten por ATV, camina a paso firme, saluda y le responden en el recinto, obviamente se preocupa por ser una buena anfitriona de sus ‘invitados’ y con un café en el medio empieza la charla.

El 14 de febrero se celebró el ‘Día de San Valentín’, ¿con quién la pasaste?

Con Claudia, que es mi asesora de imagen, y me acosté temprano.

¿Tienes ganas de enamorarte?

Siempre hay ese deseo.

¿Te llegan muchas invitaciones?

Varias mujeres lo hacen. De manera insistente me piden una oportunidad.

¿Y tú?

No respondo, porque me encantan los hombres.

¿Ellos también te proponen salir?

Claro.

¿No hay nadie por ahí?

Si estoy sola o acompañada es mi rollo.

¿Pero asumes que por ser persona pública debes dar a conocer si tienes una nueva relación?

Sí.

¿El padre de tus hijos debe ser el primero en saberlo?

Por supuesto.

Veo que tienen una relación racional, cordial. ¿Pasó a convertirse en tu gran ‘pata’?

No es mi ‘pataza’ del alma, que salimos a chupar juntos, pero nos llevamos muy bien.

¿Es un Fernando Díaz?

No hables de ese traidor.

Él sí es tu causa.

Es mi mejor amigo y su esposa es mi ‘pata’. Alicia Retto que no se meta, que sería la amante y encima no consentida.

¿Qué tan ‘pinky’ eres de su mujer?

Ella dice que si no está, yo asumiría su lugar, ja, ja.

ANDREA LLOSA Y EL AMOR

Volvamos al amor, ¿Cómo te gustan los varones?

Con huevos.

¿Por ejemplo?

Que me conquisten, que tomen la batuta, que se atrevan a ‘pecharme’ o darme la contraria de manera educada.

¿Qué más?

También cariñoso y detallista.

¿Y cómo eres ‘templada’?

Soy bien intensa, territorial. Soy segura de mí misma, pero lo mío es mío.

¿Conclusión?

Soy marcadora y bastante clara.

Creo que te encantan los ‘duros’.

El fuerte, pero a la vez delicado con las mujeres. No los tímidos.

¿Algo más?

Que me escuchen.

¿Un caso en lo cotidiano?

Que me pregunte qué tienes y si digo nada, quiero que insistas, pobre que no lo haga.

¿Las cosas en caliente?

El peor error es dejar que pase un día para arreglar las cosas.

¿Si alguien te manda mensajes mediante una conocida?

A mí no me pongan a nadie de cupido.

¿Te decepcionaría?

El que desea conquistarme no necesita de un Celestino. Va por lo que quiere.

Por tu carácter alucinaba que escuchabas rock.

Está bien, pon que escucho Metálica, ja, ja.

¿Bailas bien?

Depende de lo que haya bebido.

¿Con cuántos vasos ya entras a la rumba?

No pues, háblame en grande. Con 3 botellas de vino ya bailo.

¿Haces tu coreografía?

Sí, pero sola.

Una final de los chicos, ¿Cómo actúa el mentiroso?

Cuando te habla bosteza, mira para el otro lado, se indigna y te quiere manipular la situación.

¿Te cruzas con Magaly Medina?

No.

¿Fue tu amiga?

No es mi amiga, ni enemiga. No es nadie.

¿Eliges a tus rivales?

Sí, pero también hay varios que me eligieron y yo ni cuenta.

Háblame de ‘La Casa del Amor’.

Nació a raíz de que veía las carencias de las personas. Necesitaban ir a un psicólogo y así surgió el proyecto.

¿Qué encuentras?

Trabajamos terapias sobre relaciones tóxicas, temas de autoestima. También hacemos talleres para niños sobre empoderamiento y el amor a ti mismo.

¿Y cómo se llega?

Tenemos gente superespecializada, Nos pueden llamar al 997284202 o 991842086,

Un abrazo.

A ustedes.

Posó para la foto, sonrió varias veces y sin disfuerzos. Andrea Llosa sigue de pie. Parece pertenecer al grupo de la escritora rusa Ayn Rand: “La pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién me va a detener”.