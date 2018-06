Aceptaron su demanda. Carlos Cáceda advirtió a Andrea Llosa , vía carta notarial , que tomaría acciones legales por dar declaraciones sobre el caso de manutención de sus dos hijos, fruto de su relación con Raisa Samamé . La mujer acusó al arquero en el programa 'Nunca Más' que el futbolista salió del país cuando tenía impedimento de salida.

Por esas declaraciones, Carlos Cáceda decidió demandar a Raisa Samamé por difamación agravada. El futbolista no dudó en tomar acciones legales contra ella por decir que no pagaba la pensión de sus hijos.

Ante esta situación, Andrea Llosa conversó con Trome y manifestó que ella no tenía nada contra Carlos Cáceda . Por eso, declaró que el futbolista estaba mal asesorado por enviarle una carta notarial cuando ella solo estaba comentando una denuncia.

"Yo creo que el señor Cáceda, en lugar de advertir y amedrentar podría ir al Poder Judicial a hacerlo de frente. Un delito de difamación es cuando el periodista tiene ánimo de fregarle la vida (...) No tengo nada en contra de él. Es un tema que, desde mi punto de vista, está mal asesorado. Yo en ningún momento le he dicho 'eres un mal padre', 'no pasa pensión'" , señaló en ese entonces Andrea Llosa a Trome .

Ahora, Trome pudo confirmar que el Poder Judicial aceptó la demanda de Carlos Cáceda contra Andrea Llosa y Raisa Samamé por difamación agravada. Según el documento, se citan varias declaraciones que brindó la periodista en su programa y en otros medios de prensa sobre el caso.

"Abrir sumaria investigación contra Andrea Llosa Barreto y Raisa Samamé Zamora como presuntas autoras de la comisión del delito contra el honor -difamación agravada por medio de la prensa- en agravio de Carlos Alberto Cáceda Ollaguez, dictándose contra las querelladas Mandato de Comparecencia Simple ", se lee en el documento del Poder Judicial.

Demanda contra Andrea Llosa Demanda contra Andrea Llosa

