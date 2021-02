“Jorge es brillante”, dijo Andrea Llosa después de ver la imitación de ‘Ambrea’ que estrenó JB.

“Yo me he reído mucho con ‘Ambrea’. Todo el mundo me ha escrito y tengo un montón de historias en el Instagram de gente que se ha divertido con la espera del ADN, la demora en decir el resultado, con la parada de achorada... ni cuenta me daba que me paraba así , hasta que me he visto, que horrible me paro”, contó Andrea.

Tus hijos se deben haber vacilado.

Sí, mi esposo, mi papá, todo el mundo se ha reído con la imitación y a mí también me ha parecido divertido. Jorge es brillante, así que yo feliz, es un privilegio que me imite.

¿Habrá un encuentro de Andrea y ‘Ambrea’?

No sería mala idea... además tenía la misma chompa (que ella lució en uno de sus programas), no sé como la ha hecho exactamente igual y la correa toda rara, creo que la gente ha disfrutado la imitación.

De otro lado, Andrea Llosa contó que su programa ‘Andrea’ se internacionaliza y a partir de hoy se verá en Guatemala, a través de la señal de Telesiete.

“Es importante, interesante y gratificante. De hecho no me imaginé que iba a ser tan rápido (la internacionalización), ya nos habían dicho el año pasado, pero ya se confirmó que salimos en Guatemala y también se va a estrenar pronto en Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. Así que felices y vamos a ver qué tal nos va por allá”, comentó.

¿Crees que los casos, las historias que presentan pueden funcionar en otros países?

Claro. Somos muy parecidos, vivimos casi la misma realidad, la falta de empoderamiento, la infidelidad, el machismo... entonces, siento que allá también se van a sentir identificados porque, lamentablemente, somos muy parecidos culturalmente.