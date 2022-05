A través de su cuenta de Facebook, Andrea Llosa negó que vaya a invitar a Melissa Paredes a su nuevo programa ‘Mujeres poderosas’ y la calificó de ‘cínica y descarada’. La conductora dijo que jamás pensó en ella porque considera que no es ejemplo de ‘empoderamiento’.

Hace unos días, el programa de Andrea difundió una fotografía reveladora anunciando que están a punto de estrenar una nueva edición exclusiva para mujeres. Además, compartieron la foto de la primera invitada. Muchos indicaron sería Melissa Paredes porque la mujer e l foto usaba unas botas muy similares a las suyas.

Tras el revuelo que causó, Andrea Llosa decidió hacer frente a los cuestionamientos y mencionó que ‘jamás invitaría’ a Melissa Paredes porque considera que su comportamiento es ‘cínico y descarado’.

Imagen captura de 'Andrea ATV'

COMUNICADO DE ANDREA LLOSA

A ver, vamos a aclarar, ( por los comentarios que estoy leyendo)… En qué momento, hoy, yo podría ver a Melissa Paredes como representante del empoderamiento femenino y cómo yo podría defender a una mujer (solo por el hecho de ser mujer) cuyo comportamiento me parece, cada día, más cínico y descarado. Portavoz de una victimización barata, que ustedes, quienes me conocen, saben que detesto y por eso en mis dos programas, defiendo tanto a las mujeres como a los hombres, como este domingo en “Nunca Más”, donde ayudaremos a un hombre, por cierto.

“Mujeres Poderosas” (no mujeres empoderadas) es un proyecto que, junto a mi equipo, arrancamos hace tres meses, llevando a provincias (Arequipa, Piura, ahora iremos a Trujillo) una conferencia gratuita de empoderamiento, relaciones tóxicas y cómo identificar a un posible agresor. Además, con el proyecto “Mujeres poderosas”, visitamos, desde hace varios meses “Ollas comunes” de distintos distritos y ahí converso con ellas sobre lo valiosas que son y que no deben soportar ningún tipo de violencia. Ahora el proyecto creció y “Mujeres Poderosas” entra al mundo digital y el primer tema es “relaciones tóxicas. Más allá de los programas, tengo una certificación como coach, lo que permite poder abordar temas que muchas de nosotras hemos vivido y por eso tendremos a una invitada que compartirá con nosotros (y ustedes) sus experiencias, errores y cómo uno se cae y se levanta. Mi invitada no es MELISSA PAREDES. Ni siquiera e intentando contactarla.

Ustedes y yo, nos conocemos desde hace muchos años y saben muy bien que jamás defendería situaciones que considero indefendibles. Un abrazo, ya les seguiré contando.

Andrea Llosa niega invitar a Melissa Paredes

SE ABRIÓ DEBATE EN REDES SOCIALES

Tras la foto publicada por el programa de Andrea, los usuarios expresaron su opinión y pidieron que no se le dé espacio a Melissa Paredes, pues se “caería muy bajo”.

“ En serio, Andrea que no te prestes para el circo de Melissa, te me caes en serio , cuánto le estarán pagando por cada reportaje, de que ser bonita y verte bien vestir bien cuesta, pero ella se va al extremo que trabaje dignamente y no ensuciando el nombre de su menor hija”, fue uno de los comentarios.

“ Espero que Andrea no invite a Melissa, porque ahí si la dejaría de admirar, darle pantalla a esa mujer que realmente hay que ser ciego para darnos cuenta quién miente”, escribió otra persona.