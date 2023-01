CONTUNDENTE. Andrea Llosa envió un mensaje claro y fuerte a Renato Tapia, quien fue acusado de no reconocer a su hijo de seis años. La conductora de TV remarcó que no entiende cómo el futbolista puede darle la espalda al pequeño.

“No sé si eres hombre si no reconoces a tu hijo. Creo que si no quieres a tu hijo, no quieres a nadie. Yo soy mamá, por mis hijos hago lo que sea. Los que son mamá o papá entendemos que si a tu hijo le duele algo, quieres que te duela a ti primero”, dijo a Infobae.

Además, enfatizó que el principal afecto con toda esta situación en el menor que ha crecido sin un padre. “Lo más importante para cualquier persona es la identidad. ¿Se imaginan cómo puede ir creciendo este niño?”, indicó.

Renato Tapia emitió un comunicado, tras delicada denuncia de no reconocer a su hijo.

Andrea Llosa y qué dijo sobre el comunicado de Renato Tapia

Luego de emitirse el informe y de hacerse pública la denuncia de Daniela Castro, el futbolista Renato Tapia emitió un comunicado pidiendo disculpas a su familia y los afectados, lamentando cómo había manejado la situación, eso fue criticado por muchos y Andrea Llosa no fue la excepción.

“Que venga a pedir disculpas creo es lo que más ha generado indignación. No tienes que pedirle perdón a nadie. Tienes que reconocer a tu hijo. No se trata de pasar una pensión de alimento, lo que un niño necesita es el apellido y el amor de su padre”, manifestó la conductora.

