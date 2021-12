Andrés Wiese responde a Pietro Sibille y aclara su relación con Andrea Luna: “Somos amigos”

Andrés Wiese, quien hace unos meses protagonizó un ampay con Andrea Luna en Estados Unidos, se pronunció tras la fuerte acusación de Pietro Sibille. A través de sus redes sociales, el actor insultó y aseguró que su expareja le fue infiel con el popular ‘Ricolás’.

El programa de ‘Amor y Fuego’ abordó al actor de la recordada serie de Al Fondo Hay Sitio, quien se encontraba paseando a sus perros en un parque. Totalmente desencajado por las cámaras, Andrés Wiese aclaró cuál es su relación con la modelo Andrea Luna.

“¿Tú con Andrea Luna actualmente que relación llevan?”, le dice el reportero. A lo que de manera inmediata, Wiese responde “Somos amigos”. Esto aseguraría que el ampay que protagonizó con Andrea solo fue del momento y que mantienen su cercanía hasta ahora, pero en términos amicales.

Sin embargo, hay otro momento del avance del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre en la que se le pregunta por lo que dijo Pietro Sibille. “¿O sea no va a impedir nada lo que Pietro salga a decir?, se le menciona, pero Andrés Wiese solo menciona “¿Perdón?”

JENKO DEL RÍO HABLA DE SU EXPAREJA ANDREA LUNA

El programa ‘Amor y Fuego’ también se comunicó con el exchico reality Jenko del Río para que hable sobre su expareja Andrea Luna, quien denunció a Pietro Sibille de abuso físico y psicológico.

“Andrea es una chica de buenos sentimientos, lamentablemente a veces le gana el impuso, tenía unos cambios de ánimo un poco fluidos por decirlo así, pero siempre ha sido una chica agradable que apoya a la pareja, es buena, tiene buenos sentimientos”, dijo en declaraciones para ‘peluchín’ y Gigi Mitre.

“Una vez me comenzó a decir unas cosas de la nada, sin yo decirle absolutamente nada, en una entrevista. Bueno, en realidad yo no lo conozco... una vez lo entrevistaron, le preguntaron sobre mí y me dijo ‘figureti’... no puedo meter a todos en un mismo saco, pero la mayoría de actores son así”, acotó.