Andrea Luna denunció que un sujeto la acosó y la agredió verbalmente mientras caminaba por la calle.

“Estaba caminando hacía mis ensayos de la obra ‘Jauría’, tranquila, repasando mis textos, y un sujeto desde su carro me grita ‘mamacita rica’, camino dos cuadras más y estaba estacionado, me dice ‘qué buena que estás’ y no sé qué cosas más. Entonces, aproveché en tomarle una foto y me dice ‘qué grabas serrana de m...’ ”, contó la actriz.

¿Es la primera vez que te pasa?

No, me pasa seguido y estoy agotada. Este nivel de violencia y acoso existe todos los días en la calle y es triste no hacer nada. Quisiera saber quién es este sujeto, puse su foto en mis redes sociales y me encantaría tomar acciones legales.

ANDREA LUNA SE NIEGA A USAR TINDER

La actriz Andrea Luna se siente orgullosa de lo que ha alcanzado con su trabajo, pues jamás necesitó de ningún hombre para que le pague sus gustitos. Además, asegura que no es creída, porque su familia le enseñó la humildad y que se volvió una mujer más fuerte y aguerrida, después que denunció fue víctima de agresión física y psicológica por parte de su expareja, el actor Pietro Sibille.

Hubo un tiempo en que el ‘Tinder’ estuvo de moda, ¿te tentó crear tu cuenta?

No me tienta, me da un poco de miedo, porque se ven muchos casos de asesinatos. Soy fan de los documentales de asesinatos, así que estoy media traumada.

Entonces, ¿nunca has tenido una cita a ciegas?

No. Para nada.

¿Algún hombre te ha propuesto pagarte algún viaje o dársela de ‘sugar daddy’ contigo?

No. Tengo las cosas claras, sé que puedo hacer mi plata y que sola puedo pagarme mis viajes. Es más, desde los 14 años les dije a mis padres que iba a costearme todo y que no necesitaba de su ayuda. Quise saber qué era ganar mi plata con mi esfuerzo y disfrutarlo.

Eres una mujer de temperamento fuerte, ¿qué te hace perder la paciencia?

Que un actor llegue tarde, que no se sepa su texto y que tenga que grabar con él. Sé lo que cuesta tener una oportunidad como actor y que no lo valoren, me enerva. También me ‘saca de quicio’ caminar por la calle y sufrir acoso callejero.

¿Has ‘parchado’ a algún faltoso?

Sí. Me han dicho cosas horribles y nadie debería tolerar eso.

Hace dos años denunciaste a tu expareja por violencia, ¿consideras que esta experiencia te hizo una mujer más fuerte?

De hecho, que sí. Hay un antes, un después y un cambio. Fue importante no callar. Hay más cosas que en algún momento quisiera escribirlas porque me ha pasado muchas cosas fuertes a lo largo de mi vida. Quisiera escribirlo porque siento que es una manera de sanar y liberarme.

¿Cuál es tu antes y después tras lo que te pasó?

El cambio de energía, en tomar mejores decisiones, en ir conociendo a las personas y en no dejarme manipular ni agredir por nadie. Ha sido un aprendizaje, aprendí a amarme más y espero que haya servido de ejemplo para que ninguna chica guarde silencio.

¿No volverías a tolerar un episodio así?

No hay forma. Me amo, adoro y jamás podría volver a permitir que alguien me haga algo.

