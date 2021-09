A través de su cuenta de Instagram, Andrea Luna reapareció furiosa para responder a aquellos usuarios que la cuestionaron por su ampay con el actor Andrés Wiese. Como se recuerda, la actriz mantenía una relación con Pietro Sibille, por lo que la difusión de las imágenes con Ricolás causaron sorpresa.

En una transmisión en vivo, Andrea Luna pidió respeto y que no la molesten en sus redes sociales. Además, confirma que está soltera a pesar de su ampay con Wiese.

“Sí, estoy sola y no estoy con Ricolás, dejen de molestarme y respétenme, soy mujer y merezco respeto. Todos merecemos respeto, por el hecho de que sea mujer no significa que sea una puta”, precisó, según Instarándula.

Asimismo, Andrea Luna arremetió contra los medios de comunicación y pidió a sus seguidores que no consuman ‘basura’. “Me tienen hasta acá, toda la culpa la tiene el periodismo malo, yo también soy periodista”, comentó la actriz.

Andrea Luna explota tras su ampay con Andrés Wiese (Video: Instarándula)

AMPAY CON ANDRÉS WIESE

Andrés Wiese y Andrea Luna fueron captados dándose un apasionado beso, según un ampay difundido por ‘Magaly Tv. La firme’, programa de Magaly Medina. La actriz tenía una relación con Pietro Sibille, sin embargo, tras la difusión de las imágenes haría suponer que terminó con el artista.

Ante la filtración de las imágenes, Andrea Luna recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado, donde señaló que se encuentra en Miami desde hace varias semanas, pero sin mencionar que puso fin a su relación sentimental con Pietro Sibille.

“Estoy en Miami sola hace casi un mes viendo diferentes ofertas laborales y con metas personales que he venido buscando hace muchísimo tiempo. En esta búsqueda de mi destino han surgido muchos miedos, he tomado muchas decisiones y he tenido muchos cambios en mi vida laboral y personal”, escribió la actriz en su perfil de Instagram.