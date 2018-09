Andrea Luna estuvo con Andrea Llosa en una larga entrevista donde habló sobre diferentes pasajes de su vida. Entre ellos, la actriz recordó por unos segundos la relación que mantuvo con Jenko Del Río.

La periodista le preguntó a Andrea Luna cuánto tiempo estuvo con el participante de Combate. La actriz minimizó el año y medio que estuvo con él y dijo que, afortunadamente, reaccionó a tiempo y terminó la relación.

Mientras decía esto, Andrea Luna decidió agradecer a una persona por haberla hecho abrir los ojos sobre Jenko Del Río. Al escuchar esto, Andrea Llosa soltó el nombre de Paloma Fiuza, quien se rumoreó estuvo en coqueteos con el chico reality cuando él todavía estaba con la actriz.

Aunque Andrea Luna no negó que se tratara de Paloma Fiuza, continuó agradeciéndole por el favor de hacerla reaccionar y enfatizó que, en el pasado, no era de su agrado, pero que ahora, con el pasar del tiempo, eso seguía manteniéndose igual.

"Una persona me hizo reaccionar en realidad. Gracias, te lo agradezco con todo el corazón ahora. Al principio no me caías bien, ahora tampoco me caes bien, pero igual me has hecho un gran favor. Mi vida es otra", dijo Andrea Luna en 'Andrea al Mediodía'.

Al escuchar a la actriz, Andrea Llosa dijo lo que pensaba sobre Jenko Del Río. Incluso, la productora del programa le dijo que cortara el tema, pero la periodista indicó que ella tenía una opinión y podía compartirlo.

"Sospecho que es Paloma. Gracias Paloma, le hiciste un gran favor. Y luego Paloma reaccionó también a tiempo y así están reaccionando las personas. Me está matando mi productora. Las personas merecen respeto y uno tiene que saber que piense lo que piense, tiene que decirlo", dijo Andrea Llosa.