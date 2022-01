FUERTE. La popular ‘chinita’ Jazmín Pinedo estuvo esta mañana en la conducción de ‘América Espectáculos’, donde habló sobre los fallidos romances que dejó el 2021, entre ellos el de Andrea Luna y Pietro Sibille. La modelo reveló una desafortunada anécdota con la expareja e indirectamente le dio la razón a Andrea. ¿Qué dijo?

Brunella Horna también se encontraba de panelista en el bloque de espectáculos cuando Jazmín Pinedo hizo una revelación sobre la relación amorosa que mantenía Andrea Luna y Pietro, mucho antes que se conocieran las acusaciones por infidelidad y maltrato físico.

“Lo veía venir la verdad, me encontré una vez en una tienda de ropa y ya veía el futuro, qué Reinaldo Dos Santos, Jazmín Pinedo”, inició diciendo ‘la chinita’ sobre la separación de los conocidos actores.

Según explicó, Andrea Luna habría vivido duros momentos junto a Pietro Sibille, por lo que pudo percibir la conductora de televisión cuando coincidieron en un lugar público.

“Yo estaba en una tienda de ropa comprando y me encontré con ella, dije wao, la situación no la voy a explicar, no tiene sentido, pero la situación fue impactante y complicado para ella, pero todo pasa por algo mejor”, reveló.

Al respecto, Brunella Horna se sorprendió con lo que decía Jazmín Pinedo y recalcó a los televidentes que nadie sabe lo que pasa en cuatro paredes, pues no todo es ‘color de rosa’ como en las redes sociales.

“Nadie sabe lo de nadie, tal vez en redes sociales y en la televisión pueden ser una pareja tan linda, pero atrás, en casa cómo son”, sentenció.

¿QUÉ PASÓ CON ANDREA LUNA Y PIETRO SIBILLE?

Meses después que Magaly TV La Firme mostrara a la luz un ampay de Andrea Luna y Andrés Wiese, el actor Pietro Sibille decidió romper su silencio y pronunciarse por primera vez en sus redes sociales. El artista tuvo fuertes palabras contra su expareja, a quien calificó de infiel, sin embargo, horas después se arrepintió y borró la publicación. Pero esto fue muy tarde.

Al mismo estilo, Andrea Luna le respondió a Pietro y lo acusó de violencia física y psicológica tras varios años de relación sentimental. Inmediatamente, la modelo tuvo el respaldo de sus fans.

“Me desperté con la noticia de que Pietro Sibille (que seguro está borracho y maltratando a alguien) dijo que yo supuestamente le fui infiel. Esto es completamente falso. Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría. En donde llegaba a mi casa completamente borracho gritándome que yo no soy nada ni nadie y que le debo agradecer todo lo que soy porque él es el mejor actor del mundo”, señaló generando el apoyo de todos sus seguidores.