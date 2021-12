QUÉ FUERTE. Samuel Suárez no pudo ser ajeno al escándalo que se desató la noche del último miércoles, cuando Pietro Sibille usó sus redes sociales para confirmar que Andrea Luna le fue infiel con Andrés Wiese. Ella no se quedó callada y lo acusó de maltratador.

El popular Samu quedó más que sorprendido por las declaciones del actor y consideró que quizá lo habían hackeado. “Este post es raro en él porque no es de ese perfil de persona de armar estos shows faranduleros... lo han hackeado... parece que no, no lo sé”, dijo el periodista de espectáculos.

Asimismo se refirió a la respuesta de Andrea Luna, quien negó que le fuera infiel y lo tildó de ‘borracho’ y maltratador. “Salió a decir seguro ha estado borracho y sí, he sufrido fuertes episodios de agresión. Prácticamente lo destruyó y dijo que tenía pruebas... Señala que tiene una adicción al alcohol y a las drogas, habla de maltrato físico y psicológico, que le estuvo tapando todo para no hacerle daño pero se cansó de callar”, indicó.

Samuel Suárez también se preguntó que habría desencadenado la reacción de Pietro Sibille, quien se atrevió a confirmar la infidelidad después de varios meses del ampay. Sin embargo, consideró que ambos son ‘tóxicos’.

“Después de ver ambas publicaciones no me cabe duda de que ha sido una relación recontra tóxica, de maltrato. Ambos han sido recontra tóxicos y si Andrea tiene pruebas de la violencia que ha sufrido de parte de Pietro, uy, se le viene la noche a mi compadre”, sentenció Samu.

JENKO DEL RÍO, EX DE ANDREA, RECUERDA SU MAL CARÁCTER

Jenko del Río, expareja de Andrea Luna, rompió su silencio luego de la fuerte denuncia de Pietro Sibille y la respuesta de la actriz, quien lo acusó de haberla maltratado física y psicológicamente durante los siete años que duró su relación.

“Andrea es una chica de buenos sentimientos, lamentablemente a veces le gana el impuso, tenía unos cambios de ánimo un poco fluidos por decirlo así, pero siempre ha sido una chica agradable que apoya a la pareja, es buena, tiene buenos sentimientos”, dijo en declaraciones para Amor y Fuego.

Con respeto a las acusaciones de Andrea contra Pietro, Jenko del Río aseguró que le sorprendió pero recordó que una vez el actor de la ‘Gran Sangre’ lo ninguneó e indicó que es conocido por tener ‘una vida un poco desorientada’.

“Una vez me comenzó a decir unas cosas de la nada, sin yo decirle absolutamente nada, en una entrevista. Bueno, en realidad yo no lo conozco... una vez lo entrevistaron, le preguntaron sobre mí y me dijo ‘figureti’... no puedo meter a todos en un mismo saco pero la mayoría de actores son así”, acotó.

Finalmente aseguró que en una oportunidad un amigo en común con Andrea Luna quiso contarle sobre sus problemas con Pietro Sibille pero él se negó a escuchar, ya que quería mantenerse al margen de su relación.

Jenko del Río evitó opinar sobre la tóxica relación de Andrea Luna y Pietro Sibille, pero recordó un incidente que tuvo con el actor y los cambios temperamentales de su expareja.

ELLA ME ACUSÓ DE INFIEL

Jenko del Río consideró que sí le parece mal que Andrea Luna haya empezado a salir con Andrés Wiese pese a estar todavía con Pietro Sibille. En ese sentido, recordó que la actriz lo acusó de haberle sido infiel y el aclaró que ya había cortado su relación.

“Mira cómo da vueltas al mundo, ella me acusó de haberle sido infiel y yo si recalqué que no estaba con ella cuando inicié una relación y ahora le pasa lo mismo a ella, qué irónico”, comentó.

