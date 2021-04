Andrea San Martín respondió duramente a las declaraciones que hiciera el padre de su hija menor, Juan Víctor Sánchez, quien se mostró muy incómodo por los constantes viajes de la exchica reality con Sebastián Lizarzaburu.

Juan Víctor indicó en el programa ‘Amor y fuego’ que siente que pasa muy poco tiempo con su hija menor después de los constantes viajes que ha hecho con la ojiverde y el exguerrero.

Tras esto, Andrea San Martín rompió su silencio en el espacio de ‘Peluchín’ y se refirió al padre de su hija con fuertes declaraciones.

“No pertenece a la farándula, él era un extripulante de una empresa privada”, dice Andrea San Martín en un avance del programa que se emitirá este jueves por Willax.

TROME | Andrea San Martín arremete contra Juan Víctor tras críticas

NO INDIRECTAS

Juan Víctor dio a entender que Andrea San Martín le habría pedido que no publique mensajes en relación a la pareja y es por ello de las indirectas que se han visto en las últimas semanas en sus redes sociales.

“No tengo nada que ocultar, ella me pide que evite postear ciertas cosas. Se dieron ciertos viajes que tuvieron, todo chévere pero no entiendo que hace mi hija ahí”, dijo Sánchez.

Juan Víctor habla sobre los viajes de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu -TROME

