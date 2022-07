Luego de su polémica aparición en Magaly Tv La Firme, Andrea San Martín usó sus redes sociales para hablar de algunos puntos que no alcanzó a aclarar durante su entrevista con la urraca. Además de asegurar que Juan Víctor Sánchez no tiene impedimento para ver a su hija y que este no le pasa pensión de alimentos, la ojiverde resaltó que está en terapia psicológica.

“Quiero que sepan que yo continuo con mi tratamiento psicológico hasta el día de hoy. Lo llevo desde hace mucho tiempo, estoy agradecida con el Estado que es quien me lo está dando y me está ayudando muchísimo para poder sobrellevar todo esto y tener la calma de no desesperarme cada vez que escucho una mentira en televisión”, acotó la modelo.

En ese sentido, aseguró que nunca ha salido a responder las injurias en torno a su persona porque reconoce que lo primordial es cuidar la salud emocional de su menor hija.

Por otro lado, Andrea San Martín recalcó su disposición para tener una conversación con Juan Víctor Sánchez para solucionar sus problemas, luego que el padre de su hija la haya denunciado hasta en siete oportunidades y ella solo una vez. “Espero que esta comunicación se pueda lograr sin cámaras, sin exposición pública”, aseveró.

Andrea San Martín agradeció al Estado por brindarle una terapia psicológica, que la ayude a sobrellevar su problema mediático con Juan Víctor Sánchez.

