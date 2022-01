ASUSTADA. Andrea San Martín compartió en su cuenta de Instagram cómo reaccionó ante el fuerte sismo de magnitud 5.6 que se sintió esta madrugada en Lima. La modelo contó que su pareja Sebastián Lizarzaburu se quedó con sus dos hijas, mientras que ella corrió inmediatamente a la puerta.

La conductora de ‘La banda del chino’ publicó un video del preciso momento en que ocurrió el fuerte movimiento telúrico y se puede observar que ella sale ‘disparada’ hacia la puerta, mientras que Sebastián Lizarzaburu acude a las pequeñas.

Sin embargo, Andrea San Martín tuvo que explicar el suceso para que no se malentendiera. Según dijo, ella se ha organizado así con su pareja ante cualquier catástrofe.

“Yo he pasado temblores sola con las niñas y aunque no me da miedo; siempre me muevo al instante (ni bien siento un pequeño movimiento) porque me da miedo que las puertas se atoren”, cuenta la modelo.

Andrea San Martín y el sismo

“Por eso siempre abro la puerta principal y Sebastián se queda en el cuarto de las niñas”, vuelve a precisar Andrea San Martín, quien confesó se asustó con el temblor.

ANDREA CONTÓ LA EXPERIENCIA CON SU GATITO

En otro momento, Andrea San Martín reveló que, al igual que sus hijas, su gatito también se asustó por el fuerte movimiento. Según dijo, el felino tuvo una mejor reacción a diferencia de la última vez.

“Gracias a Dios mi Kiki ya no se asusta como la primera vez porque la primera vez no quiso salir durante casi día y medio del closet, no quiso moverse, estaba traumada. Ahora ya no, se tranquilizó y apenas acabó el temblor, de frente vino a la cama a dormir”, contó.