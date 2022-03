Doña Alicia, la madre de Juan Víctor Sánchez, reveló un audio y videos con los que acusó a Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu de ser consumidores de marihuana. La abuela de la hija menor de la ojiverde se mandó con todo en sus redes sociales.

La mamá de Juan Víctor reveló una conversación de Instagram de Andrea San Martín con un desconocido usuario al que le confiesa que ‘tiene que fumar para estar tranquila.

“Escúchame, toda mi tarde me la he pasado como que ‘freeeesh’. He descubierto que tengo que fumar para estar tranquila, no sé en verdad (risas)” , se le escucha decir a Andrea San Martín, a lo que el usuario le pide entre en detalles sobre qué es lo que está fumando.

“¿Fumar qué? Es que acá fumar le dicen a fumar hierba”, escribe el usuario, a lo que, aparentemente, la ojiverde respondería que se refería a la marihuana.

“Sí, pues (fumó marihuana). El ‘pucho’ (cigarrillo) no me pondría así ”, responde Andrea San Marín en esta supuesta conversación.

