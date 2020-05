A través de su cuenta de Instagram, Andrea San Martín contó que no le afecta las críticas que le hacen algunos usuarios por tener hijas de distintos padres. La ojiverde indicó que dichos mensajes provienen de la cultura machista que impera en nuestra sociedad.

Como se sabe, Andrea San Martín tiene una hija con el exguerrero Sebastián Lizarzaburu y otra pequeña con Juan Víctor Sánchez, quien se desempeña como tripulante de una conocida aerolínea.

“Solo me da pena la cultura tan machista de mi país y me encantaría irme de esta vida viendo que esto cambió. No me suelen afectar los comentarios de la sociedad machista, he luchado contra eso desde que nací, no me interesa”, indicó Andrea San Martín.

Andrea San Martín responde sobre críticas

SE SEPARÓ DE SUS HIJAS POR UNOS DÍAS

Hace unos días, Andrea San Martín anunció se separó de sus pequeñas hijas para que pasen una semana de la cuarentena por coronavirus con sus respectivos padres, Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez.

La exguerrera indicó que fue una decisión difícil de tomar pero confía en que ellos podrán encargarse de las pequeñas durante este tiempo, ahora que se decidió extender el de emergencia hasta fines de abril.

“La decisión fue super complicada. Primero conversé con el papá de Maia y con su familia porque obviamente tenía que analizar el hecho de que estén igual de resguardadas que en mi casa”.

Asimismo, dio detalles de la conversación que tuvo con Sebastián Lizarzaburu y con Juan Víctor, para que puedan resolver todas las necesidades de las pequeñas en este tiempo.

Andrea San Martín se separa de sus hijas en cuarentena