ARREMETE CONTRA OJIVERDE. Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, volvió a cuestionar duramente a Andrea San Martín por presentarse en vivo en el set de Magaly Medina. Según dijo la mujer, la modelo habría cobrado una fuerte suma de dinero por dar esa exclusiva tras las acusaciones por maltrato infantil.

A través de su cuenta de Instagram, la abuela de la pequeña Larita ‘disparó' contra la ‘ojiverde’ por arremeter contra su hijo y las acusaciones en su contra que ha venido recibiendo. Andrea desmintió que maltrate a sus pequeñas.

“Ya para qué voy a contar yo el cuento de Pinocho si solo se presenta y encima cobra $$$ por decir mentiras. Es una falta de respeto a la inteligencia de la gente. Yo sigo con mi regalo de Navidad, listo, ya tiene para su pavo”, escribió la señora Alicia dejando entrever que San Martín cobró por estar con Magaly Medina.

Además, aprovechó en aclarar que su hijo Juan Víctor ha pagado el seguro médico de su pequeña Larita desde que nació e incluso recalcó que con ese dinero, la modelo se habría hecho sus operaciones.

“Faltó decir que desde que salió embarazada, Juan Víctor le pagaba el seguro médico hasta agosto 2021 y con eso se hizo sus operaciones. La bebé nunca dejó tener seguro, papi se lo sigue pagando al 100% y lo incluye en la demanda de alimentos”, sentenció.

ANDREA SAN MARTÍN ROMPIÓ EN LLANTO

Al presentarse en el programa de Magaly Medina, Andrea San Martín aseguró que no maltrata a su hija y desmintió a las nanas que declararon en su contra. “Es totalmente falso. Lo desmiento en este momento”, sostuvo tras reiterar que continuará con la denuncia penal en contra de ellas debido a que no se retractaron.

Además, la expresentadora de “La banda del Chino” lloró al confesar que teme que Juan Víctor se lleve a su hija a Estados Unidos.

“Yo tengo algunos temores como madre y le he contado a la psicóloga y a la abogada que están llevando el caso... Yo he recibido amenazas de que me quieren llevar a mi hija. Públicamente él lo hizo junto a su madre”, sentenció entre lágrimas.