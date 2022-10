No les tiene paciencia. Andrea San Martín fue parte de una venta de garage, en donde invitó a sus seguidores. Sin embargo, fue abordada por un reportero de ‘Amor y fuego’, algo que la ‘ojiverde’ no soportó.

Por tal motivo, empleó sus redes sociales para enviar un extenso mensaje en donde explica los motivos de su molestia y amenaza con tomar acciones legales contra el programa de Willax.

“El día de hoy un reportero de ‘Amor y Fuego’ se acercó al lugar donde estaba trabajando y me consultó sobre temas personales de los que en más de una oportunidad he dicho, no voy a referirme” , indica Andrea en el primer párrafo del mensaje.

San Martín acusó al programa de hacer pasar notas antiguas, en donde ella es la protagonista, como si fueran actuales: “Después de ver como han pasado entrevistas pasadas, haciéndolas pasar como actuales. Brindando información imprecisa en más de una oportunidad...”

La influencer advirtió al programa que si insisten en abordarla se contactará con su abogado: “A partir de la fecha mi abogado Wilver Arica será quien se encargue de tomar las acciones que considere pertinentes a nivel legal y de manera directa respecto a dicho programa”.

Andrea dejó en claro que no desea brindar alguna entrevistas en las que aparezcan sus hijas: “Por último, vuelvo a reiterar mi decisión de no brindar entrevistas en donde se encuentren involucradas mis dos menores hijas y/o familiares”, finalizó.

Andrea San Martín mostró su molestia a través de su cuenta de Instagram.

Andrea San Martín confirma que fiesta de su hija no le costó ni un sol

La conductora de televisión fue entrevistada por Magaly TV La Firme y reveló que la fiesta es un equivalente a lo que cobra en publicidad. “¿Todo esto te salió gratis?”, preguntó el reportero. “Claro, en lugar de pagarme por publicidad, hacemos un equivalente, o sea, no me vas a dar en efectivo, pero me lo vas a dar con tus servicios”, contestó ella.

De igual manera, indicó que los productos que promociona, deben pasar un filtro. “Mi trabajo como influencer yo me lo tomo en serio, yo recomiendo únicamente empresas que yo considero que son buenas para mi público”

“Por ende, yo no trabajo con canje, pero cuando lo hago, como en este caso, es un equivalente a mi presupuesto de lo que yo cobro por publicidad”, explicó.

