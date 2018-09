Andrea San Martín aún no se recupera y fue llevada de emergencia a una clínica local | FOTOS

Las cosas no mejoran para Andrea San Martín. La ojiverde volvió a ser llevada de emergencia a una clínica local tras sufrir, aparentemente un cuadro de estrés. La exchica reality comentó en su cuenta Instagram que una ambulancia tuvo que llegar hasta su domicilio para trasladarla a un nosocomio de la ciudad.

Recordemos que el día martes, Andrea San Martínpublicó una imagen desde una clínica con una intravenosa y su hija Lara en sus brazos. De acuerdo al testimonio de la ojiverde, su cuerpo no se está recuperando como debería.

"No doy más. Me siento vulnerable al máximo. Mi cuerpo no me responde como debería y mi estado anímico pues no ha sido el mejor. A veces es bueno confesar que somos humanos y no máquinas. A veces necesitamos parar", escribió en Instagram.

Ahora, Andrea San Martín fue trasladada de emergencia nuevamente a una clínica local. Según cuenta la mamá de Maia y Lara, en esta segunda ocasión, el tratamiento debe ser el correcto, porque de lo contrario, será internada por unos días.

“Esperemos el tratamiento esta vez sea el correcto, yo creo que sí, no quiero regresar a la clínica… de lo contrario me internarán. Son días muy difíciles no solo por lo que me pasó. El nivel de estrés me está llevando al máximo” indicó Andrea San Martín en Instagram.

Además, la expareja participante de Esto Es Guerra contó que está pensando seriamente en replantear sus obligaciones y responsabilidades con el fin de mejorar y estar al lado de sus dos hijas. Andrea San Martín no comentó nada sobre la ayuda de su expareja y padre de su segunda hija, quien trabaja en una empresa aérea y para lejos de Lima.



