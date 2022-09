Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez asistieron a una segunda conciliación por el bien de su menor hija, luego que el Poder Judicial dictara medidas de protección a favor de la menor para evitar que sea víctima de violencia psicológica a manos de sus propios padres, luego de seis meses de enfrentamientos y denuncias entre la exparejita.

Seg{un consignó Amor y Fuego, la ‘ojiverde’ y su expareja acudieron al mismo centro de conciliación donde Melissa Paredes le pidió a Rodrigo Cuba variar los días de la tenencia compartida de su pequeña, hecho que marcó el inicio de su ahora distanciamiento de la niña en medio de una investigación de la justicia por graves delitos.

Primero llegó Juan Víctor y luego Andrea San Martín y, después de más de dos horas, salieron y fueron abordados por un reportero de Amor y Fuego. La influencer se mostró esquiva y molesta con el periodista, a quien le increpó por seguir refiriéndose a su menor hija. Por su parte, el expiloto se mostró más acertivo pero también se negó a declarar.

“No puedo hablar, discúlpame, por orden de más arriba no puedo hablar, espero me entiendas y lo respetes”, dijo el ex de la modelo. Asimismo, asintió cuando le consultaron si logró conciliar con Andrea.

A JUAN VÍCTOR NO LE IMPORTA QUE SEBASTIÁN POSE CON SU HIJA

Por otro lado, el reportero de Amor y Fuego le recordó a Juan Víctor que, recientemente, Andrea San Martín publicó una foto de su hija con Sebastián Lizarzaburu, con un mensaje que podría haberse considerado como un ataque para el padre de la niña. “Tengo mil razones personales por las que te hemos elegido, porque no hay decisión que tome sin ser de la mano de mis hijas”, escribió la ojiverde junto a la imagen por el cumpleaños del ‘hombre roca’.

Recordemos que en un primer momento, Juan Víctor Sánchez le había pedido a su expareja que no muestre a su hija junto a Sebastián, ya que es un personaje público. Sin embargo, esta incomodidad parece haber quedado en el pasado, pues ahora el padre de la niña no se muestra molesto por las publicaciones. “No importa eso” , dijo al ser consultado sobre el tema.

TE PUEDE INTERESAR

Karla Tarazona ‘explotó’ contra Rafael: “Yo sí tengo los pantalones bien puestos para rehacer mi vida”

Rodrigo González arremete contra Ale Venturo: “Es otra que supo aprovechar la vitrina, sabe mover sus fichas”

Rodrigo González: “No hay una sola ex que hable bien del ‘Huevero’”