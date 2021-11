La novela entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez no cesa. Y es que esta vez el padre de la segunda hija de la ojiverde volvió a denunciarla por violencia familiar, argumentando que ejerce maltrato psicológico contra él y su menor hija por no permitirle verla los días que le toca según el régimen de visitas.

Según comentó para ‘Amor y Fuego’ el martes pasado le tocaba visitar a su pequeña pero la modelo no permitió que la viera. Es así que acudió nuevamente a la comisaría de Sagitario para dejar sentado el hecho y poner la denuncia.

“Según el régimen de visitas firmado el año pasado, el 18 de noviembre, me correspondía estar con mi hija el miércoles y jueves de la semana pasada, este martes, por hoy, y el próximo viernes, para pasar el fin de semana con ella... lamentablemente no tengo contacto con la mamá de mi hija, no me responde los mensajes de WhatsApp ni las llamadas. No tengo idea de dónde está mi hija, no sé nada de ella”, dijo Juan Víctor en declaraciones para el programa de Rodrigo González.

Asimismo, se mostró temoroso por insistir con el tema de la comunicación con Andrea San Martín puesto que se podría prestar a que lo denuncie por acoso.

LA PELEA ENTRE JUAN VÍCTOR Y ANDREA

El último capítulo de la novela entre Andrea San Martín y su ex Juan Víctor Sánchez tuvo lugar hace una semana, cuando la ojiverde se enteró de los resultados de la cámara Gesell de su pequeña, luego que denunciara al padre por violencia psicológica. Pese a ello, ella no acudió a la citación para la prueba puesto que se fue de viaje a Estados Unidos con Sebastián Lizarzaburu.

“Ha salido un tema sobre la bebe y ella no me permite llevármela por eso. Yo tengo muchos más temas más fuertes que hubieran impedido que vea a mi hija, pero como es su mamá tengo que dejarla ver”, indicó el piloto en esa oportunidad.

El miércoles de ese semana, Juan Víctor se acercó a la casa de Andrea pero ella no lo recibió. Es así que dejó constancia del hecho en la comisaría.

Por su parte, la modelo junto con Sebastian Lizarzaburu y sus dos pequeñas viajaron al sur de Lima el fin de semana para pasar unos días de relajo frente al mar. Fue el ‘hombre roca’ quien colgó en sus historias que pasaban unos días en familia, pero ella recién se animó a hacerlo el sábado. Incluso mostró a su pareja divirtiéndose con sus hijas en la playa.

Según Juan Víctor, no tenía idea que su hija estaba fuera de Lima.

Andrea San Martín, sus dos hijas y Sebastian Lizarzaburu se fueron el fin de semana a la playa. Juan Víctor no tenía idea de dónde estaba su pequeña y la ojiverde no la dejó verla el martes, según denunció en la comisaría.

