ENAMORADOS. Andrea San Martín y Sebastián Lizarzarburu demuestran a todos sus seguidores que están en el mejor momento de su relación amorosa tras su reconciliación. El último martes 5 de octubre fue el cumpleaños de la exchica reality y el popular ‘hombre roca’ la sorprendió con un regalo.

Desde tempranas horas, Sebastián había confesado en su cuenta de Instagram que le tenía preparada varias sorpresas a la madre de su hija, pero tuvo que ser hasta la medianoche que la impactó a tal punto de romper en llanto.

En las imágenes que compartió el exguerrero, se observa cómo Andrea está en pijama a punto de ir a descansar cuando Sebastián ingresa para entregarle un pequeño obsequio. La sorpresa habría sido una de las mejores pues San Martín quedó encantada.

“No lo creo, por favor, no podemos terminar porque tendría que esperar 8 años para que una persona llegue a ese nivel de confianza como para regalarme eso”, dijo. ¿Anunciarán pronto su compromiso?

ANDREA SAN MARTÍN ENFRENTADA A JUAN VÍCTOR

Días antes de su cumpleaños, Andrea San Martín acudió hasta la comisaría con Sebastián Lizarzaburu para denunciar al padre de su menor hija, Juan Víctor Sánchez, por violencia psicológica en agravio de toda su familia.

Sebastián Lizarzaburu tras denuncia de Andrea San Martín a Juan Víctor: “Hostiga, insiste y altera la tranquilidad”. Video: Amor y Fuego

“Me solicita que yo lleve a nuestra hija a su casa, si es que quiero que se cumpla con el régimen de visitas. Incluso, en una oportunidad, me exigió vía mensajes de texto que fuera yo quien le llevara a mi menor hija a su casa, pese a que él está obligado a recogerla desde mi domicilio (...) y me acusa de interferir en la estabilidad emocional de su otro hijo”, indicó Andrea San Martín ante la Policía.

En otro momento, acusó a Juan Víctor de decirle a su pequeña hija que la madre de Sebastián Lizarzaburu no es su abuela. “Su conducta viene perturbando la tranquilidad emocional de mi hija (...) le dijo que Sandra no era su abuela”, acotó.