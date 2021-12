SIGUE LA POLÉMICA. Alicia Díaz, mamá de Juan Víctor Sánchez, se pronunció a través de sus redes sociales luego de escuchar las declaraciones del vigilante del condominio de Andrea San Martín, quien aseguró que los vecinos del edificio llaman a Serenazgo por los constantes gritos de la ojiverde contra su hijita.

“Si escuchas a tu vecin@ maltratar a su bebé, no dudes en denunciarl@. Por favor, hazlo!!!”, escribió la madre del piloto comercial en sus historias de Instagram.

Esta publicación le valió varios mensajes ofensivos, que la tildaron de ‘payasa’ y ‘loca’. “A esas cuentitas falsas de frente las bloquearé porque a mí no me interesa leer lo que seres hostiles mencionen. Y sobre todo, que pretendan minimizar el maltrato infantil. Espero de corazón que las autoridades actúen rápidamente porque el caso lo amerita. Esto no es un circo, ni es morbo, es un tomar conciencia que a los niños no se les maltrata”, contestó en otra historia.

LOS AUDIOS DE PRESUNTO MALTRATO DE ANDREA

Hace unos días, Juan Víctor Sánchez se presentó en el programa de Andrea Llosa para denunciar públicamente a Andrea San Martín por un presulto maltrato físico y psicológico contra su hijita de tan solo tres añitos.

Como evidencia, el ex de la ojiverde presentó los testimonios de tres niñeras que aseguraron haber sido testigos de los presuntos actos de violencia. Asimismo, reveló un polémico audio donde se escucha a la modelo gritar desenfrenadamente a su hijita y hasta amenazarla con golpearla.

TE PUEDE INTERESAR

Loco Vargas y el día que metió cachetada a ‘Cuevita’ por la ‘Innombrable’ |VIDEO

Néstor Villanueva sale al frente y admite: “No estamos en crisis con Florcita, sino tenemos problemas”

Sheyla Rojas no puede ni hablar por otra cirugía en su rostro: “Me duele mucho, estoy inflamada”