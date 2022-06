UNA PENA. Juan Víctor Sánchez se mostró más que consternado este lunes, al contar que no pudo disfrutar del ‘Día del Padre’ con su hija y que Andrea San Martín solo le permitió que la salude por una videollamada el último domingo.

“Se sigue vulnerando los derechos de mi hija y míos, anteponiendo decisiones personales. Lamentablemente mi hija me extraña, yo la extraño, queremos estar juntos pero hay una persona que rompe el vínculo y cree que por una videollamada es suficiente ”, dijo para Amor y Fuego muy apenado por la situación.

Además, las cámaras del programa de Rodrigo González captaron a Juan Víctor Sánchez fuera del colegio de su hija el pasado sábado, cuando se celebró el evento del Día del Padre en el nido. El ex de Andrea San Martín estuvo esperando varios minutos afuera del lugar hasta que entró y salió con el regalo que su hijita le había preparado por la fecha.

“Yo me aproximé al nido porque en teoría no hay motivo por el cual yo esté apartado de mi hija, no hay ningún documento hasta el día de hoy. En el nido sabían que mi hija no iba ir. Estoy seguro que ha estado practicando para el evento del Día del Padre y no la llevaron... no fue por sabe Dios qué motivos, quizá la señora como sigue mal de salud no ha podido llevarla, quiero pensar lo mejor. Me dieron el obsequio y vi que estaban cámaras ahí, simplemente no quería hablar porque estaba en un momento demasiado vulnerable”, acotó.

ANDREA INSISTE CON DENUNCIA CONTRA JUAN VÍCTOR

Pese a que la fiscal desestimó las denuncias de Andrea San Martín por supuesta violencia psicológica contra Juan Víctor Sánchez, la ojiverde insiste en el proceso.

“En teoría se tienen que presentar nuevas pruebas. Según la pericia psicológica que ella tuvo donde hay un diagnóstico psicológico de su personalidad, que no le favorece por ningún lado sin embargo ella cree que puede insistir a toda costa, quiere seguir pisoteando para conseguir lo que quiere, apartarme de mi hija al 100%, desaparecerme de su vida ”, dijo el ex de Andrea para Amor y Fuego.

Juan Víctor se mostró apenado porque no pudo celebrar el Día del Padre con su hija.

TE PUEDE INTERESAR

Jazmín Pinedo seguirá respondiendo a Magaly : “No le tengo miedo, por usted solo siento pena”

Óscar Del Portal confiesa que lloró en vivo por video que mandó su esposa

Melissa Klug sobre Jazmín Pinedo: “La matriarca es Magaly, tiene años haciendo periodismo”