Andrea San Martín reveló que tiene una relación muy sólida con su pareja Sebastián Lizarzarburu y descartó ser una mujer tóxica.

“¿Si me considero tóxica? Eso es solo un rumor y no me incomoda que digan eso. Si decidimos retomar una relación seria y como una familia constituida, ya no se toca temas del pasado porque es lo primero que uno debe evitar. Hay que mirar hacia el futuro y no para el pasado. Si regresamos fue porque ambos trabajamos muchas cosas personales, no éramos los mismos de años atrás y eso ha hecho que nuestra relación sea tan ‘paja’ hoy en día”, dijo San Martín, quien añadió que no tiene planes de agrandar la familia con el ‘Hombre roca’.

“Cuando decidimos retomar la relación lo primero que hicimos fue conversar sobre hacia dónde queríamos ir, dentro de ello decidimos que no queríamos tener más hijos. La idea es que solo nos quedamos con las dos chicas y podamos aprovechar que están grandes para disfrutar como pareja”, acotó la modelo.

De otro lado, contó que perdió más de un trabajo a raíz que se ventilaron sus problemas judiciales con el padre de su última hija, Juan Víctor.

“Dejé el programa (‘La banda del Chino’) por respeto. Claro que me vi perjudicada económicamente y lo que más me duele es perder trabajo, con el cual me permite ser el sustento de mis hijas”, señaló en el programa ‘D’ mañana’.

