A través de su cuenta de Instagram, Andrea San Martín confirmó que será operada de una apendicitis que fue detectada tras someterse a unos exámenes de urgencia. La exguerrera fue internada en un clínica para ser intervenida.

“No puedo creer que me esté pasando esto, acabo de pasar por una liposucción hace poco, pero si tienen que operarme, no hay de otra”, comentó Andrea San Martín .

Según cuenta en sus redes sociales, lo que empezó con un dolor de estómago, terminó siendo un diagnostico de apendicitis, por lo que tuvo que ser internada de emergencia para evitar una complicación.

“No puede ser. Oficialmente me van a operar. Les mando miles de besos. Me voy a desconectar. Dios quiera que todo salga bien”, se le escucha decir a Andrea San Martín en sus redes sociales.

Como se recuerda, hace unas semanas, Andrea San Martín se sometió a una liposucción para afinar su figura, sin embargo, su salud se ve afectada ahora por un cuadro de apendicitis.

