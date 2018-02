Andrea San Martín y Sebastián Lizarzarburu mantienen un tenso enfrentamiento por su hija. La ojiverde contó que su ex no le pasaba el dinero de la manutención hace 3 meses, pero que en ningún momento le negó la entrada a su casa.

En tanto, Sebastián Lizarzaburu presentó vouchers de los depósitos de diferentes meses a la cuenta de Andrea San Martín vía redes sociales. En declaraciones a Espectáculos, el hombre roca mostró conversaciones en donde su ex le ponía una serie de restricciones para ver a la niña por no contestarle el teléfono.

Pese a esto, Sebastián Lizarzaburu se reencontró con su hija después de 3 meses el día miércoles por la noche. El chico reality compartió un video en sus redes sociales junto a su hija mientras la bañaba y cómo ella reía feliz.

Ahora, Andrea San Martín decidió hablar con 'Espectáculos' para mostrar su indignación tras ver la conversación que mostró Sebastián Lizarzaburu donde ella le niega la visita a su hija. La ojiverde adelantó que mostrará pruebas de conversaciones pasadas para demostrar que ella nunca le negó la visita a la niña.

Sin embargo, durante la entrevista, Jazmín Pinedo le hizo una pregunta bastante seria a Andrea San Martín. Como ella misma lo aceptó, durante un tiempo, la ojiverde sí le negó la visita a Sebastián Lizarzaburu. Por eso, la chinita le consultó:

"Para mí, la única cosa que puede hacer que un padre no vea a su hija es que cuando el o la niña esté con él, estén expuestos psicológicamente y físicamente, o representen un peligro para ellos. Te pregunto: ¿Sebastián Lizarzaburu representa un peligro para tu hija?", dijo Jazmín Pinedo.

Ante esta pregunta directa, Andrea San Martín prefirió aclarar que ella en ningún momento le prohibió algo a Sebastián Lizarzaburu o a su familia. Además, lamentó que el 'hombre roca' volteara la situación y que ella presentará pruebas en 'Amor de Verano'.

"Como lo ha declarado el día de ayer su mamá dijo que yo jamás le había prohibido a Sebastián ( ver a la niña) y que las puertas de mi casa estaban abiertas para su familia. ¿Cómo es que se llega a este punto dónde él voltea el pastel? Lo explicaré con pruebas", señaló Andrea San Martín.

Al no responder la pregunta, Jazmín Pinedo se la volvió a decir para que dé una respuesta directa. Además, la chinita le dijo a Andrea San Martín que, al tratarse de un tema tan delicado, era mejor que no deje el tema en el aire.

"La única manera por la que una persona represente un peligro es que tenga alguna incapacidad o que sea un drogadicto o algo así. O de temas psicológicos. Yo no creo que sea el caso de Sebastián. Claro que no, por supuesto que no", expresó Andrea San Martín.

