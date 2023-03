Andrea San Martín decidió conectarse nuevamente en vivo con sus seguidores de Instagram luego del polémico live que protagonizó con su expareja y padre de su primera hija, Sebastián Lizarzaburu.

Samuel Suárez, el creador de Instarándula, también se conectó a la transmisión para hacerle algunas preguntas a la ojiverde. Es así que le consultó sobre la reacción de su ‘saliente’, Francesco Méndez.

“El colágeno va renegar”, le dijo el popular Samu. “No, qué va ser, cero” , respondió Andrea San Martín. Sin embargo, el periodista de espectáculos le preguntó si el joven trabajador de la producción de EEG se había desconectado del en vivo de Instagram cuando entró Sebastián Lizarzaburu.

“Eso es mentira, esas son puras mentiras. Eso sí es mentira. Tú sabes que yo te digo la verdad Samuel, yo no miento. Yo te digo la true de las trues”, respondió la empresaria.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu demostraron tener mucha cercanía pese a haberse separado hace varias semanas.

SEBASTIÁN LIZARZABURU TROLEA A ANDREA SAN MARTÍN CON SU COLÁGENO

QUÉ ROCHEEE. Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu protagonizaron un polémico live en Instagram donde demostraron que son amigos pese a haber terminado su relación hace algunos meses. El ‘hombre roca’ se conectó al directo de la ojiverde y se atrevieron a hacer varias bromas.

“En fin escúchame, yo me conecté para que vean que no arrugo, para mandarle saludos a las andrealovers. Realmente estoy en la calle, no estaba cagan..., disculpe seño por la palabra, no estaba en el baño, pero estaba comiendo makis”, dijo el fisicoculturista.

En ese momento, Andrea San Martín le pidió que le enviara un beso y segundos después que también la mandara makis. “Qué rico, mándame, ya sabes por qué quiero que me mandes”, dijo entre risas.

“Ahh, pa que le des a tu chibolo pues seguro. La otra vez ya mandé burger, yo ya mandé burger, no me hagas pedir doble”, contestó Sebastián Lizarzaburu tomando el mensaje de su ex con humor.

Andrea San Martín no se quedó callada y siguió bromeando. “Ráscate porque te estás enrronchando bebé”, refirió entre risas.

TE PUEDE INTERESAR

Christopher Gianotti: La vez que le reveló a Stefano Tosso que Ricky Tosso era su padre

Mayela Lloclla sobre su futuro esposo: “Nos separamos 6 años pero nos dimos cuenta que estábamos perdiendo tiempo”

Mariella Zanetti acusada de humillar a trabajador: “Espero que tu hija nunca pase por esa situación”