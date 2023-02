Sebastián Lizarzaburu se pronunció sobre el reciente beso que protagonizó su expareja Andrea San Martín con Francesco Méndez, integrante de la producción del reality “Esto es guerra”.

El deportista tuvo una interacción con sus seguidores de Instagram, donde se animó a responder sus preguntas y la consulta más recurrente fue sobre su opinión del beso que la madre de su hija se dio con el jovencito.

“¿Qué opinas del ‘ampay’ de Andrea San Martín?”, le preguntaron al ‘Hombre Roca’ en Instagram. Ante la consulta, el deportista recalcó que no tiene ningún tipo de problema al respecto.

Lizarzaburu le explicó a sus seguidores que las imágenes de Andrea San Martín no fueron el resultado de un ‘ampay’, pues ella misma se grabó en sus redes sociales.

“Todo el mundo quiere que responda a esta pregunta. ¡Yo no me chupo! Para empezar, esto no fue un ‘ampay’. Eres ‘ampayado’ cuando no eres consciente de que te están viendo o grabando y ellos se grabaron” , dijo.

“Pues nada, mi relación con ella está súper bien y ella tiene todo el derecho de divertirse y hacer lo que quiera”, añadió.

ANDREA SAN MARTÍN TRANSMITIÓ EN VIVO SU BESO CON JOVENCITO DE EEG

Andrea San Martín realizó otra transmisión en vivo en la madrugada del domingo 12 de febrero, donde ella protagonizó un apasionado beso con Francesco Méndez, integrante de la producción del reality “Esto es guerra”.

El portal de ‘Instarándula’ compartió el video del momento exacto en el que la influencer comienza a besar al ‘chibolo’ de EEG.

