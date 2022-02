Andrea San Martín compartió un video en su Instagram para mostrar su malestar porque no podía comprar las entradas para el concierto que el ‘Bebecito’ Anuel brindará en Perú el próximo 21 de mayo. “Quiero llorar en verdad no sé qué hacer”, manifestó la exchica reality.

TE VA A INTERESAR: ALEJANDRA BAIGORRIA SE MOSTRÓ TRISTE PORQUE TODAVÍA NO ES MAMÁ

San Martín afirmó sentirse frustrada porque no podía hacer la compra en la página web que venden las entradas. “Esperé mi turno para comprar, pero es un desorden Teleticket, la página parece que ha colapsado no sé”, manifestó.

Afirmó que le apareció el mensaje sí hay entradas; pero después no hay entradas’. Por ello mostró su temor en realizar el pago y que después le digan ‘no hay entradas’.

Andrea San Martín lloró por no conseguir entradas a concierto de Anuel. (Fuente: Instagram @mama.porpartidadoble)

“Estoy muy desesperada porque no he podido comprar las entradas, a pesar de que me conecté y haber sido una de las primeras en entrar y por eso quiero llorar porque en verdad no sé que voy a hacer”, expresó Andrea San Martín.

FINALMENTE ANDREA SAN MARTÍN CONSIGUIÓ LAS ENTRADAS PARA VER A ANUEL

Tras su video de desazón porque no podía adquirir los boletos en un primer momento, Andrea San Martín logró su cometido y finalmente pudo comprar sus entradas para el concierto del intérprete de ‘Bebecita’.

La ojiverde compartió en sus historias de Instagram una imagen de las entradas para ver a Anuel. “Estoy demasiado feliz”, manifestó en parte de su mensaje Andrea.

Anuel se presentará en nuestro país el próximo 21 de mayo, en la Arena Perú. Así como Andrea San Martín, otros personaje de Chollwood también estarán en el concierto del reggaetonero boricua.

MÁS INFORMACIÓN: