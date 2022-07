Los enfrentamientos entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez no tienen cuando acabar. La modelo se presentó el último miércoles en el programa “Magaly TV: La Firme” para responder las acusaciones de su expareja, quien afirma que la modelo impide que vea a su hija desde hace más de seis meses.

Tras asegurar que el joven empresario no tiene prohibido ver a su hija, la exchica reality reconoció que no existe un documento legal que estipule que el extripulante de cabina no puede externar a la menor.

“Nadie le ha prohibido (ver a su hija) No está prohibido de verla. (¿Y por qué no puede llevársela a su casa?) Porque está en calidad de investigado […] el señor ha sido denunciado penalmente por Fiscalía por desobediencia a la autoridad”, afirmó la influencer.

Al ser consultada sobre el por qué no permite que su expareja comparta tiempo con su hija fuera de su casa si no existe un documento que avale tal prohibición, Andrea San Martín afirmó que esto se debe a sus propios temores.

“(¿Por qué le impides llevarse a su hija?) Porque me muero de miedo con las amenazas diarias que me hace”, respondió Andrea San Martín, aunque no detalló cuáles son las amenazas que ha recibido.

Ante ello, Magaly Medina no dudó en increpar a la exconductora de “La banda del Chino” al considerar que tanto ella como Juan Víctor debería dejar sus diferencias por el bienestar de su hija.

“Acá los dos son un par de tóxicos, tóxicos totales, por algo no crían a su hija juntos. Yo que la UPE (Unidad de Protección Especial) del Ministerio de la Mujer debería hacerles a los dos, pruebas psicológicas y ver qué está pasando. Se necesitan que los dos bajen guardia y que realmente quieran arreglar el problema por el bien de su hija, dejar de ponerse denuncias”, aseguró la ‘Urraca’.

