Andrea San Martín generó tremenda polémica al compartir un live con su expareja y padre de su primera hija, Sebastián Lizarzaburu. En la conversación, ambos se mostraron muy divertidos y demostraron que tienen una gran cercanía.

La ojiverde se animó a realizar otro en vivo en Instagram pero esta vez ella sola, donde Samuel Suárez, el creador de Instarándula, le preguntó por qué el ‘hombre roca’ aún la llama ‘bebecita’, si están separados.

“Obvio me dice bebecita porque me molesta con Anuel y sabe que me muero por él” , dijo Andrea San Martín ‘sin paltas’.

ANDREA LLAMA BEBÉ A SEBASTIÁN

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu están en el ojo de la tormenta por un divertido live que protagonizaron el último jueves en Instagram. Durante la conversación, ambos bromearon y no dudaron en trolearse de la peor manera.

En un momento, la ojiverde se dirigió al ‘hombre roca’ y le preguntó ‘¿qué fue bebé?’, generando la reacción del fisicoculturista. “Oe, para empezar, no me digas bebé, no andes con tu chibolada, habla bonito”, respondió entre risas.

HOMBRE ROCA Y ANDREA HABLAN DE SU LIVE

El ‘Hombre roca’ comentó el en vivo de Andrea San Martín y aseguró que entre ellos no hay más que una amistad, dejando en claro nuevamente que no volverán. “El cariño que le tengo a Andrea exitirá siempre chicos! La amistad existirá siempre, pero el amor como relación de pareja... eso ya no funcionó. Sino, no tendría los huev... para conectarme así tan fresh y hablar como patas y chongear. Somos felices así, estamos tranquilos así, y mi hija es feliz, que es lo más importante para mí (su novela turca ya acabó). Por todo el cariño que sé que muchos nos tienen... dejo este comentario aquí”, escribió.

Por su parte, Andrea San Martín reafirmó lo dicho por su expareja. “Todo tiene su final amigos míos y el nuestro ha llegado, acostúmbrense a vernos juntos sin pensar en algo más y empiecen a tomar más fresh como nosotros. Gracias por el cariño gente”, acotó la ojiverde.

