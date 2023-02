SE SINCERA. Andrea San Martín reveló que siempre amará a Sebastián Lizarzaburu, el padre de su hija y su expareja, porque existe un cariño que nunca se irá; sin embargo, remarcó que como pareja no funcionan juntos.

“Yo podría decir que yo lo amo, y lo voy a amar siempre, porque mi amor derrepente ya no es un amor de pareja, pero le tengo un aprecio, y mucho cariño, me hace renegar, lo quiero matar por ratos, pero como pareja no va”, indicó a Instarándula.

La ‘ojiverde’ explicó que como pareja ya quemaron su último cartucho. “Yo creo (...) Cumplimos nuestro ciclo, es ultima vez que lo intentamos, él y yo lo pensamos bien, creo que hicimos lo mejor que pudimos”, agregó.

Andrea San Martín: ¿Qué dijo sobre Sebastián Lizarzaburu?

La influencer también aprovechó la oportunidad para aclarar que nunca pidió a Sebastián que se pronuncia por el beso que protagonizó con un chibolo de EEG.

“Le dije gracias por postear eso porque en verdad no me lo esperé (...) Primero dije por qué está hablando de mi (...) Vi el mensaje y me pareció chévere. Tener su respaldo dice mucho porque él sabe, me da gusto que confié en mi como madre”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly reprocha a Dalia y John Kelvin por pelear frente a sus hijos: “Necesitan asistencia psicológica”

Paolo Guerrero celebra el Día del Amor con Ana Paula y usuarios reaccionan: “Si así hubieras presumido a Alondra”

Magaly aterriza a Melissa Klug luego que Jesús Barco jurara que se casará: “¿Qué haces con ese mocoso?”