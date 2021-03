Andrea San Martín rompe su silencio sobre su ‘reconciliación’ con Sebastián Lizarzaburu

Andrea San Martín dio una contundente respuesta cuando le preguntaron sobre su supuesta reconciliación con Sebastián Lizarzaburu, el padre de su hija mayor. La exguerrera indicó que mantendrá en privado todo lo relacionado a su vida amorosa justo ahora que se fue de viaje junto al ‘Hombre roca’ rumbo a Ica, acompañada de sus pequeñas.

“No, nada. Yo hace tiempo que no he hablado de mi vida personal y me encantaría mantenerlo así. Con todo el respeto que se merecen, me parece que es un tema más privado”, dijo Andrea San Martín a las cámaras de ‘Amor y fuego’.

Asimismo, la influencer indicó que, de darse una reconciliación, esta se debe a que no solo mantienen una buena relación por los hijos, sino porque existe una buena química entre ambos.

“Las relaciones no se pueden dar solo por los hijos. Hay que llevarse bien y ese es el punto en el que nosotros estamos. Nos llevamos superbién”, agregó sobre el popular ‘Hombre roca’.

Finalmente confirmó lo que muchos ya especulaban. Andrea San Martín indicó que viaja con Sebastián Lizarzaburu, pese a las especulaciones. “Seguramente nos van a ver. Nos vamos a ir de viaje con las niñas y todo bien, felizmente”, precisó.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzuburu viajaron fuera de Lima junto a las hijas de la influencer este jueves, según las imágenes que ambos compartieron en sus redes sociales, desatando aún más las especulaciones de su reconciliación.

El ‘hombre roca’ mostró un video en sus historias de Instagram junto a su hijita en la cama a las 8:35 de la mañana. “Sorpresa para Maia”, dice su publicación. Luego, confirmó que se iban de viaje y en su video se ve cómo camina detrás de su pequeña por la calle.

