Andrea San Martín levantó polémica el último fin de semana luego que se viralizaran varios videos donde se le ve besando a un joven integrante de la producción de Esto es Guerra. La ojiverde se fue de juerga con su nuevo saliente y no tuvo reparos en mostrarse cariñosa con él.

Luego del revuelo que surgió en redes sociales por las imágenes, la empresaria se pronunció en Instagram y aunque no se refirió al tema directamente, aseguró que sus días de diversión ya se terminaron con la llegada de la nueva semana.

“Lunes, lunes, se acabó la diversión y llegó el momento de volver a la normalidad, a trabajar, pero primero un buen desayuno”, dijo entre risas. “Hoy día tenemos harta chambita en el estudio y organizarnos porque ya las chicas llegan hoy, entonces hay que avanzar con todo lo que se pueda. Y nada, que tengan una semana muy linda, que la pasen bien, que todo salga exitoso en esta nueva semana de chamba y vamos a darle con todo”, expresó Andrea San Martín en sus historias de Instagram.

Ojiverde se pronunció luego de la polémica que surgió por unos ‘en vivos’ donde se mostraba besando apasionadamente a trabajador de la producción de Esto es Guerra. Video: Instagram

¿QUÉ DIJO SEBASTIÁN LIZARZABURU SOBRE LOS BESOS DE ANDREA Y SU NUEVO SALIENTE?

Sebastián Lizarzaburu se pronunció sobre el reciente beso que protagonizó su expareja Andrea San Martín con Francesco Méndez, integrante de la producción del reality “Esto es guerra”.

El deportista tuvo una interacción con sus seguidores de Instagram, donde se animó a responder sus preguntas y la consulta más recurrente fue sobre su opinión del beso que la madre de su hija se dio con el jovencito.

“¿Qué opinas del ‘ampay’ de Andrea San Martín?”, le preguntaron al ‘Hombre Roca’ en Instagram. Ante la consulta, el deportista recalcó que no tiene ningún tipo de problema al respecto.

Lizarzaburu le explicó a sus seguidores que las imágenes de Andrea San Martín no fueron el resultado de un ‘ampay’, pues ella misma se grabó en sus redes sociales.

“Todo el mundo quiere que responda a esta pregunta. ¡Yo no me chupo! Para empezar, esto no fue un ‘ampay’. Eres ‘ampayado’ cuando no eres consciente de que te están viendo o grabando y ellos se grabaron” , dijo.

“Pues nada, mi relación con ella está súper bien y ella tiene todo el derecho de divertirse y hacer lo que quiera”, añadió.

