Samuel Suárez no pudo evitar pronunciarse sobre la avalancha de críticas que le ha llovido a Andrea San Martín luego que su expareja Juan Víctor Sánchez expusiera un audio donde se le escucha perdiendo los papeles con su pequeña hija Lara. El periodista remarcó que son pruebas contundentes de violencia hacia la menor.

Mediante su cuenta de Instarándula, el popular Samu señaló que no había escuchado antes ese audio, pero que personas cercanas a él le habían contado la agresión que sufriría la menor.

“No había escuchado este audio antes, había visto en Amor y Fuego las apreciaciones de Rodrigo y Gigi porque Juan Víctor les alcanzó a ellos el material y también había escuchado a unos periodistas, amigos míos, que habían oído el audio, muchos de ellos hasta lloraron”, confesó.

En otro momento, Samu calificó indirectamente de insensible a Andrea San Martín por no ceder ante los pedidos de su hija de 3 años, a quien en el revelador audio se le escucha implorando a que su mamá deje de pegarle.

“Hay que ser bien insensible para no sentir un poquito de impotencia y dolor ante los gritos de la madre. Mucha gente se ha sentido tocada, mucha gente me ha escrito afectada. Hay que decirlo con todas sus letras, es un audio de violencia, no hay que taparlo”, sentenció.

NO SE NORMALIZA LA VIOLENCIA, DICE SAMU

Samuel Suárez contó que varias personas le escribieron a su portal de Instarándula para asegurar que el audio de Andrea San Martín se da en una situación normal entre madre e hija, sin embargo, el comunicador lo rechazó completamente.

“Tengo miles de mensajes de personas que buscan normalizar la situación, no, no, el día que empecemos a normalizar la violencia como sociedad, como país estamos fregados, estos temas no puede pasar por alto. Juan Víctor también reveló que Andrea lo estaría acusando a él de haber metido a la niña a la ducha fría como corrección, pero eso también es violencia. Ojo que tampoco lo negó”, precisó.

Finalmente, Samu dijo que la única persona perjudicada en todo esto es la pequeña Larita, por lo que recomendó a Andrea a salir a declarar y defenderse.

“Entendemos la lucha que ha tenido Juan Víctor de estar con su hija. No puede, sus abogados le han dicho que no hable porque está en medio de un proceso, pero ella quisiera hacerlo. Pero en verdad que lo haga porque está quedando mal. Lo único que demuestra es que las redes sociales no son lo que pintan, nunca ha sido así”, manifestó.