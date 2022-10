Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu pasaron tremendo susto este miércoles, cuando el ‘hombre roca’ tuvo que llevar a su hijita de emergencia a la clínica luego que sufriera una caída de la cama el pasado martes. Según ambos padres, la pequeña empezó a vomitar toda la noche luego del golpe.

“Maia vomitó la vida hace una hora... me acabo de acostar después de bañarla y secarle el pelo porque de verdad su cama no sobrevivió”, dijo la ojiverde esta madrugada a través de sus historias de Instagram. “Una noche un poco complicada. Ha dormido bastante bien, creo que se le ha movido el estómago, no la he mandado al colegio, ha amanecido bien, está todo bien, pero prefiero no mandarla”, agregó esta mañana.

Por su parte, Sebastián Lizarzaburu también usó sus redes sociales para mostrar cómo llevaba a su pequeña de emergencias a una clínica local. “ Ayer se cayó de la cama, ha estado vomitando, ayer vomitó, hoy día vomitó. Estamos yendo a la clínica para ver qué tiene, si es por la caída o por el susto. Ella me dice que es por el susto, que no le duele la cabeza ni la barriga, espero que sea el susto y por eso se le revolvió el estómago pero igual vamos a descartar”, dijo el influencer.

Luego, mostró imágenes de la menor en la sala de emergencias y practicándose una tomografía, aunque sus resultados salieron positivos. “ Todo bien gracias a Dios, nada con la cabeza, el golpe fue un chinchón y ya, por detro está más fuerte que yo”, agregó el ‘hombre roca’ descartando que hubiera tenido alguna lesión en la cabeza. “Es básicamente una infección estomacal por comer chucherías, así que dieta blanda y algunos medicamentos” , acotó.

