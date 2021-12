LO CONFIRMÓ. Juan Víctor Sánchez se presentó la tarde del último martes en ‘Amor y Fuego’ y contó que Aldo Miyashiro fue el mediador para que se reuniera con Andrea San Martín. Y así fue, según lo confirmado por el propio conductor de ‘La banda del chino’, quien aseguró quiere que paren los enfrentamientos entre la pareja por el bienestar de su hija.

Durante su programa en vivo, Aldo Miyashiro reconoció que reunió a la ‘ojiverde’ y al piloto para que lleguen a un acuerdo luego de las denuncias por maltrato infantil y por pensión de alimentos.

“Hoy día la gente me insulta porque me decía que he coaccionado, pues no, en vez de quedarme en los insultos y en la superficie del asunto, lo que hice fue llamar a Juan Víctor y a Andrea, sentarlos en una mesa, conversar y que puedan llegar a unos acuerdos en beneficio de su pequeña hija”, sostuvo el conductor de televisión.

¿A QUÉ ACUERDOS LLEGARON ANDREA Y JUAN VÍCTOR?

Luego que Aldo Miyashiro confesara que Andrea San Martín se ha tomado unas vacaciones en ‘La banda del chino’, contó que la modelo está buscando llegar a acuerdos con el padre de su pequeña hija Lara. Sin embargo, la reunión que tuvo con Juan Víctor Sánchez fue un fracaso.

“Lo volvería a hacer (a reunirlos) porque creo que tenemos la posibilidad de encontrar la forma de llevar esta relación en paz, son padres y encontrar lo mejor para su niña. Me siento orgulloso de haberlo hecho. Se intentó llegar a un acuerdo, pero no se llegó lamentablemente, Juan Víctor me agradeció”, sostuvo.

Por su lado, el padre de la hija de Andrea San Martín dio mayores del intento de conciliación y argumentó que la modelo le pedía que retire todas las denuncias en su contra a fin de que pueda ver a su hija.

“Es cierto que tuvimos una reunión, el cual traté de mantener en secreto. En ese momento él fue el mediador, se lo agradezco bastante a él, pero en esta reunión me plantearon que, para poder llegar a una conciliación y al día siguiente ver a mi hija, firme un documento y desestime todas las denuncias”, precisó.

Sin embargo, Juan Víctor no aceptó los pedidos de Andrea San Martín y aseguró que todas las denuncias deben de seguir su proceso.

“Lo que pasa es que, desde que pisé esa oficina y nos encontramos, dije que todas esas denuncias tenían que seguir su rumbo, que si llegábamos a un acuerdo tenía que ser beneficioso para mi hija”, sentenció.