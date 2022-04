DE MALAS. Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu tienen COVID-19, ambos confirmaron la noticia en Instagram. La pareja fue captada en una tremenda juerga hace algunos días; sin embargo, según la versión del ‘hombre roca’ el contagio se habría dado por estar en contacto con una persona, del trabajo, que dio positivo.

“Andrea, el miércoles que se fue a trabajar, tuvo contacto con una chica que hoy (viernes) en la mañana salió positivo. Yo estuve por mi lado entrenando, en la oficina, no tuve contacto con las niñas ni nada, he estado fuera, pero esta persona al salir positivo evidentemente salta las alertas para nosotros”, explicó en la víspera.

En redes sociales, Lizarzaburu mostró el resultado de las pruebas de sus hijas, evidenciando que las tres han dado negativo.

“Qué les puedo decir chicos, me ganó esta vez el COVID-19. Años ganándole, años saliendo invicto. ¿Síntomas? En realidad, ninguno, solo la garganta solo como si hubiera gritado en un concierto. No tengo tos, no tengo fiebre, el dolor de cabeza es un malestar como que por la cien y debilidad”, relató.

Asimismo, dijo sentirse aliviado por aislarse y no estar en contacto con sus hijas. “Felizmente es una especie de asintomático, pero a buena hora nos encerramos y a buena hora tomamos la decisión de no tener contacto”, detalló.

Andrea San Martín tras dar positivo: “La verdad yo no tengo ni siento nada”

Por su parte, Andrea San Martín solo publicó una historia tras dar positivo, donde escribió que no presenta ningún síntoma. “La verdad yo no tengo ni siento nada. Sebastián si se levantó molestoso de la garganta así que con mayor razón dije: estamos hechos, espero seguir así”.

“Seguiremos viendo a las chicas de lejos. Sé que muchos me dicen que con doble mascarilla no pasa nada, pero si tengo la posibilidad de evitar el contacto, me quedaré más tranquila”, agregó.

