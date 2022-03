Andrea San Martín dejó los problemas que tiene con el padre de su hija, Juan Víctor Sánchez, para pasarla bien en compañía de su pareja Sebastián Lizarzaburu. El video compartido por el ‘hombre roca’ así lo demuestra con una candente escena entre ambos.

En las imágenes se observa al modelo Sebastián Lizarbuzaru recostarse en un sillón en plena discoteca y echarse licor en el cuerpo. Al mismo tiempo, Andrea San Martín se le acerca para beberlo del mismo abdomen del ‘hombre roca’.

El periodista de espectáculos Samuel Suárez también expuso algunas imágenes del fin de semana de la parejita, donde se les observaba pasado de tragos. La exconductora de televisión incluso de anima a hacer el viral pasito de Annita con su canción ‘Envolver’.

“Impúdica, cómo se le ocurre ir vestida así, jaja, con ese pasito de Annita, ahora sale la abuela y toda la mancha. Dios mío, la San Martín se fue a un juergon con Sebastián Lizarzaburu”, dijo el polémico Samu entre risas.

Andrea San Martín es puro fuego con Sebastián Lizarzaburu en juergaza: luce atrevido escote y hace bodyshot

Sebastián Lizarzaburu se ríe de juergaza

El popular ‘hombre roca’ se pronunció a través de su Instagram sobre los videos que están saliendo a la luz sobre la juerga a la que fue con Andrea San Martín. Sebastián Lizarzaburu aseguró que hay más imágenes polémicas, pero que no saldrán.

“Supuestamente lo que iba a pasar en Barú, se queda en Barú, pero al parecer no se queda ahí. Lo que sí no van a salir son los videos prohibidos, eso sí no va a salir, jaja”, dijo.