Andrés Hurtado usó sus redes sociales para compartir una fotografía de su nuevo look sin imaginar que recibiría decenas de comentarios en los que se burlaban de su apariencia. El presentador aparece con el cabello largo y suelto en la instantánea.

El popular ‘Chibolín’ pidió a sus fans que le sugieran si debía quedarse con este nuevo look o debería peinarse. El conductor indicó que él se debía a su público por lo que pedía ayuda para decidir con qué peinado se quedaba.





“Hola amigos, quisiera con mucho respeto pedirles un consejo a todos ustedes: Denme una SUGERENCIA, si me peino o me quedo con el cabello suelto. ¡Ay no sé qué voy a hacer! 🤔 ¿Lo que el público me diga (yo me debo a ustedes) o me quedo con el cabello suelto?”, indicó Andrés Hurtado.

Lo que él no imaginó es que se convertiría en blanco de duras críticas y burlas que lo obligaron a pronunciarse nuevamente en sus redes sociales pidiendo que cesen los comentarios ofensivos.

“Hay gente inepta, ociosa, necia. Solo pedí una humilde opinión. Por soltarme el cabello, si queda o no queda y punto. Yo tengo la culpa, ¿para qué pedí opinión a estos humanos? ¡Qué indignación que siento!”, escribió el conducor.