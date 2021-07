En la última edición de su programa, Andrés Hurtado sorprendió a sus televidentes con otra de sus excentricidades. Esta vez, el conductor sacó a relucir su fina cuchara marca Versace para degustar un plato de garbanzos.

Como parte de una secuencia de su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, el popular ‘Chibolín’ lució su cuchara dorada de la marca Versace para probar un platillo de Garbanzos a la española.

“Obvio, con mi cuchara Versace, es muy importante”, dijo Andrés Hurtado mientras mostraba su cuchara dorada Versace a las cámaras de su programa de TV.

Asimismo, Andrés Hurtado indicó que tenía ‘el paladar’ para encontrar ‘las virtudes’ de los platillos que prueba. “Yo tengo ‘el paladar’”, dijo ‘Chibolín’ mientras saboreaba el plato de garbanzos.

Andrés Hurtado sorprende al comer un rico plato de garbanzos con su cuchara Versace (Video: Panamericna TV)

CONTRATÓ A DALIA DURÁN

La esposa y madre de los hijos de John Kelvin, Dalia Durán, reapareció en televisión el último sábado 17 de julio para anunciar que consiguió un nuevo trabajo: será modelo del programa “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Durante el programa conducido por Andrés Hurtado, la modelo cubana se mostró muy emocionada por el cambio de imagen que se realizó tras haber sido víctima de las agresiones del cantante de cumbia.

“Dentro de todo esto, me siento más tranquila, me siento que vuelvo a ser esa mujer linda que siempre he sido”, manifestó Dalia Durán durante su intervención en el programa sabatino.