Andrés Hurtado lo volvió a hacer: ahora come Cuy frito con finos cubiertos Versace

En la última edición de su programa, Andrés Hurtado sorprendió a propios ye extraños a volver a presumir sus cubiertos de marca Versace. El conductor esta vez probó un delicioso plato de cuy frito unto a sus finos utensilios.

Como parte de una secuencia de su programa, Andrés Hurtado, fiel a su estilo, sacó su fina cuchara y tenedor para probar el plato del día: un delicioso cuy frito acompañado de papitas salteadas con maní y zarza criolla.

“El cuy se come con cubiertos Versace. Si no, no es igual”, dijo el conductor que, en una edición anterior, hizo lo propio con un plato de garbanzos.

“Ahora la noticia de los diarios es ‘Comió cuy con cubiertos Versace’”, dijo Andrés Hurtado, en tono de broma, generando las risas de su equipo de producción.

Andrés Hurtado come Cuy frito con sus finos cubiertos Versace (Video: Panamericana TV)

ANTES COMIÓ GARBANZOS CON CUCHARA VERSACE

Hace unas semanas, Andrés Hurtado sorprendió a sus televidentes con otra de sus excentricidades. Esta vez, el conductor sacó a relucir su fina cuchara marca Versace para degustar un plato de garbanzos.

Como parte de una secuencia de su programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, el popular ‘Chibolín’ lució su cuchara dorada de la marca Versace para probar un platillo de Garbanzos a la española.

“Obvio, con mi cuchara Versace, es muy importante”, dijo Andrés Hurtado mientras mostraba su cuchara dorada Versace a las cámaras de su programa de TV.