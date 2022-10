Andrés Hurtado es conocido por alborotar a las redes sociales con sus comentarios en “Porque hoy es sábado con Andrés”. Sin embargo, hoy estuvo a punto de perder los papeles, luego de que su productor le entregara una información errónea sobre la artista invitada.

Para el programa de hoy, la recordada Yola Polastri realizará un espectáculo que alegrará a las generaciones pasadas. Cuando el conductor la presentaba, preguntó: “Cuántos años tiene en la televisión”. Al inicio, indicó que 50 años, según lo que indicaron detrás de cámaras.

No obstante, el productor decía que era menos años. “Mi productor está nervioso, ¿algo te pasa? Me das una información que no es, después no quieres que te bote, después te quejas. Va y se queja donde el jefe (...) Te vas a quedar acá, dos semanas más y te vas”, comentó el presentador.

Andrés Hurtado estuvo a punto de discutir con su productor en vivo.

“ Estás equivocado, déjame hablarte para que aprendas (...) Si yo tengo 33 años de televisión, ¿cómo Yola va a tener 24 años? Tú estás mal”, arremetió y se acercó a su equipo para corroborar los datos. Uno de sus trabajadores afirmó que eran 50 años de trayectoria.

A lo que el productor contestó: “ Estamos hablando de televisión, es diferente la pregunta. Si te equivocas, traemos a la Chola Chabuca ”. Este mensaje sorprendió al polémico ‘Chibolín’, quien retornó con su público para seguir conduciendo. “Me ha dado un golpe bajo, me ha dolido”, finalizó.

