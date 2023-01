EXIGENTE. Andrés Hurtado anunció en su cuenta oficial de Instagram que este sábado 28 de enero se encuentra celebrando su cumpleaños; sin embargo, aseguró que no la estaba pasando de lo mejor porque no ha recibido los regalos que esperaba.

Según el texto compartido en su perfil, una de las primeras en hacerle llegar un presente fue Eva Ayllón; no obstante, no era el esperado por el conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés”, pues él quería un auto Mercedes, pero solo recibió un pan con chicharrón.

“Es mi cumpleaños, todos llaman a saludarme, pero nadie me dice: ‘Pasaré por el jockey a la casa Louis Vuitton por tu regalo’, nadie me dice: ‘Este auto Mercedes es tuyo por tu cumpleaños’. Solo hoy me llegó un pan con chicharrón que me mandó Eva Ayllón, como si yo no tuviera para comprarme el pan con chicharrón”, escribió en las primeras líneas de su texto.

Manolo Rojas también lo sorprendió

Pero ese no fue el ‘peor’ obsequio que recibió Andrés en su onomástico, pues Manolo Rojas le envió tradicional pato con ají, pero al parecer no fue del total agrado del conductor de TV, quien al respecto dijo: “Y lo peor de hoy fue Manolo Rojas que me mandó su bendito pato al ají... Qué cumpleaños tan triste”.

La publicación de Andrés alcanzó rápidamente más de 3 mil “Me gusta”. Sus seguidores tomaron con humor lo dicho por el conductor de TV y resaltaron que se trataría de una broma más de las que está acostumbrado a realizar.

“Papito el regalo es la voluntad de cada persona. Así sea un jabón se agradece, Ay papá. Con tanto amor que te mando Evita tu pan con chicharrón, todos tus amigos te mandan un detalle. Así no se pide”, le aconsejó su hija Josetty Hurtado.

