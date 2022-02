‘Chibolín’ reitera su candidatura: “Voy a ser presidente el 2026, no lo duden”

Andrés Hurtado dio a conocer que será candidato a la Presidencia de la República, durante las Elecciones generales del 2026, esto luego de presentar el caso de una mujer que tiene una hija con parálisis cerebral

Además, Donato, el esposo de Santa Ana, no puede trabajar debido a que tiene problemas de salud, por lo que la mujer es el único sustento de su familia.

Antes de presentar el caso social, en su programa ‘Sábado con Andrés’, el popular ‘Chibolín’ cuestionó que la pobreza del Perú continúe y, incluso, se ha incrementado en los últimos años. Por ello, anunció que la solución será que sea presidente.

“Me pregunto, me digo, me vuelvo a responder y decir ¿Qué vamos hacer con la pobreza extrema del país? No me queda otra, les he dicho, voy a ser el presidente del país el 2026, eso no lo duden. Mi candidatura ya está puesta (…) Tuve que interrumpir mi candidatura del 2021 para poder terminar mi tercer COVID”, afirmó.

‘Chibolín’ anuncia su candidatura y afirma que “todo el país votará por él” (Video: Panamericana TV)

Andrés Hurtado: “Todo el país va votar por mi”

El conductor de televisión aseguró que a las puertas del canal en donde trabaja cientos de personas realizan largas colas para poder presentar sus casos en su programa y recibir ayuda para sus casos.

En ese sentido, indicó que no puede ayudar a todos y que por ese lanzará su candidatura, la cual está segura terminará con él siendo presidente.

“No tengo armas para solucionar los problemas de mis hermanos peruanos en este país, entonces (…) No soy un político, es muy claro que nadie va votar por un político, todo el país va votar por mi porque no soy político ”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina ‘aterrada’ con labios de Sheyla Rojas: “Se le cae la boca para un lado, está deforme”

Marina Mora se casó y lució vestido de ensueño

Andrea San Martín no dejó que novia de Juan Víctor entre a su casa: “Se le negó el acceso”