Se hartó. Andrés Wiese utilizó sus redes sociales para expresar su fastidio contra usuarias en redes sociales que le escriben comentarios obscenos.

El actor se mostró bastante afectado por los comentarios que recibió tras compartir receta de postre de Tres Leches. “Hace unos días publiqué un postre para que las personas puedan hacerlo en sus casas. Es a raíz de esta publicación que ha salido este tema y creo que está bien que se discuta”, comienza Andrés Wiese en su comunicado publicado en Twitter.

“Leer comentarios así no me hace sentir el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso...es preocupante”, continúa el comunicado de Andrés Wiese en cuenta de Twitter.

“Nos educan constantemente sobre el acoso y la violencia a la mujer ¿ Por qué no educarnos también sobre la violencia y acoso al hombre? Ojalá esta etapa de aislamiento sea también de reflexión para que, algun día, seamos mejores personas”, finaliza el actor en la mencionada red social.

Junto a su comunicado, Andrés Wiese adjunta los comentarios obscenos que recibe. “Dame todas tus leches”, “Ricolas, muero por tu leche”, son algunos de los mensajes que recibe constantemente el actor.

